Il nuovo Shimano XTR Di2 è wireless ma ha ancora il forcellino

Oggi Shimano presenta il nuovo XTR Di2, elettronico e wireless. Rimane il forcellino, ma i giapponesi tentano di ovviare al problema della robustezza con una gabbia più corta, grazie alla rapportatura 1×12 9-45. Nuovi sono anche i freni, che trovate in questo articolo. Le soluzioni ricordano molto il primo SRAM Eagle AXS, presentato nell’ormai lontano 2019. Le prime impressioni di guida sono quelle di una trasmissione veloce, ma con cui non è possibile cambiare sotto sforzo come con la SRAM T-Type. Considerando che questa tecnologia verrà ereditata anche dai gruppi di gamma più bassa come l’XT, c’è da chiedersi se potrà avere successo sulle Ebike, o se nella galassia Shimano la migliore soluzione sia sempre il Linkglide 1×11, con cui è possibile cambiare sotto sforzo. In discesa sullo scassato il cambio è molto rumoroso perché tende a muoversi, anche nella sua versione con gabbia media. Il manettino wireless offre molte possibilità di impostare la cambiata. Un test approfondito seguirà.

[Comunicato stampa] Non si può far male a ciò che non si può colpire: il deragliatore posteriore XTR M9250 con la nuova tecnologia Shimano Shadow ES è più resistente che mai e presenta un design a cuneo a basso profilo. L’unità di stabilizzazione si fonde perfettamente con il corpo del deragliatore, eliminando gli spigoli in modo da scansare gli ostacoli del percorso ed evitare la maggior parte degli urti con le rocce e gli impatti sul sentiero. Quando si verificano gli inevitabili urti, il deragliatore assorbe l’impatto e la funzione di recupero automatico Shimano riporta istantaneamente il deragliatore nella sua posizione originale. Inoltre, la struttura a maglie larghe, la resistente piastra in carbonio, il design della piastra antisdrucciolo e la solida puleggia migliorano ulteriormente la resistenza del deragliatore.





Deragliatore RD-M9250

Design a basso profilo – La tecnologia Shimano Shadow offre un design a forma di cuneo che riduce la superficie frontale del deragliatore ed elimina i bordi che potrebbero impigliarsi in rocce e radici.

Funzione di recupero automatico degli impatti – Il deragliatore assorbe gli impatti sul sentiero e poi ripristina automaticamente il cambio, garantendo prestazioni costanti.

Design super resistente – Il corpo del deragliatore posteriore vanta un leveraggio ampio e ben rinforzato e pulegge solide per ridurre al minimo l’ingresso di detriti e garantire la durata.

Nuova tecnologia di stabilizzazione della catena – Il design a doppia molla crea una tensione maggiore della catena per migliorarne l’avvolgimento e la ritenzione.

Protezione della batteria – Nascosta al sicuro all’interno del corpo del deragliatore posteriore, la batteria sigillata non si sposta nemmeno sui terreni più accidentati, ma può essere facilmente rimossa per la ricarica.

Opzione deragliatore posteriore E-MTB – Il deragliatore cablato E-MTB RD-M9260 è dotato di un’alimentazione costante dalla batteria dell’e-bike esistente e utilizza la tecnologia FREE SHIFT per cambiare senza problemi mentre si pedala e AUTO SHIFT per cambi di marcia fluidi e automatici durante la pedalata.

Gabbia lunga RD-M9250 SGS da utilizzare con cassetta 10-51T

Gabbia media RD-M9250 GS per l’utilizzo con cassetta 9-45T

Cassetta CS-M9200-12

Cambio più fluido e duraturo sotto carico

HYPERGLIDE+ a 12 velocità

MICRO SPLINE

Ottimizzato per la leggerezza e la durata

Opzioni cassetta: 9-45T e 10-51T

Guarnitura XTR M9200

La nuova guarnitura XTR M9200 offre maggiore resistenza e affidabilità per gare e corse di livello mondiale. Offerta in due costruzioni specifiche per la corsa, una ottimizzata per il risparmio di peso e l’altra per una maggiore durata, la pedivella utilizza la collaudata tecnologia Hollowtech II di Shimano che raggiunge un nuovo equilibrio tra rigidità e peso, enfatizzando al contempo la resistenza agli impatti.

FC-M9220 – Guarnitura Trail/Enduro

Guarnitura ad alta resistenza per Trail/Enduro

Il perno specifico per l’Enduro assicura un trasferimento di potenza rigido e la resistenza agli urti

Collaudata costruzione HOLLOWTECH II

Fattore Q standard da 176 mm

Lunghezza del braccio della pedivella: 160, 165, 170, 175 mm

Linea catena: 55 mm

FC-M9200 – Guarnitura XC

Guarnitura leggera per le corse e le gare XC

Collaudata costruzione Hollowtech II

Fattore Q da 168 mm adatto al cross

Lunghezza del braccio della pedivella: 165, 170, 175 mm

Linea catena: 55 mm

Manettino wirelessSW-M9250R

Il nuovo selettore con tecnologia Shimano Rapid ES si basa sull’eredità del manettino meccanico di Shimano, portando con sé caratteristiche chiave come il feedback tattile che offre controllo senza richiedere di cambiare la presa durante la cambiata, una caratteristica perfezionata nel corso di generazioni di sviluppo del cambio meccanico.

Il manettino Shimano Rapid ES Di2 può essere posizionato in più punti del manubrio, mentre le funzioni dei pulsanti possono essere ottimizzate per qualsiasi preferenza di guida, consentendo di impostare la propria configurazione nel modo che preferiscono. I nuovi comandi si adattano perfettamente alla mano e sono regolabili su più assi per mantenere la posizione della mano e del corpo, consentendo di rimanere concentrati sul percorso da affrontare.

SW-M9250R – Manettino Di2

Tecnologia Shimano Rapid ES

Cambio preciso senza fili

Sensazione tattile a ogni cambiata

Diverse modalità di cambiata, tra cui multi-shift in attesa, doppia cambiata a scatto e singola cambiata bloccata

Regolazione delle palette a quattro vie

Terzo pulsante programmabile sul cambio per una maggiore personalizzazione, come il controllo del computer della bicicletta o delle funzioni FREE SHIFT e AUTO SHIFT tramite l’app E-TUBE.

Opzioni di fascia I-SPEC EV e fascetta

