Orbea migliora la Occam SL e LT

L’Orbea Occam è una delle bici più amate da chi segue MTB Mag. Orbea ha ascoltato i consigli dei biker e ha fatto delle modifiche piccole ma significative.

[Comunicato stampa] Fedele al suo impegno per l’innovazione e l’evoluzione continua, Orbea presenta le nuove Occam SL e Occam LT: le due versioni aggiornate della sua categoria MTB più versatile. Pensate per affrontare i sentieri più impegnativi con efficienza e divertimento, entrambe le opzioni offrono nuove caratteristiche che ne rafforzano l’adattabilità e la versatilità.





Occam SL è progettata per chi sogna in grande e ama le lunghe distanze. Leggera ed efficiente, è perfetta per dominare i grandi percorsi con velocità e fluidità. Offre 140 mm di escursione e una sospensione altamente efficiente.

Occam LT è quella voce nella tua testa che ti dice di spingerti oltre, mollare i freni e superare i tuoi limiti. Brilla quando il terreno diventa ripido, veloce e sconnesso. Dispone di 160 mm di escursione anteriore e 150 mm posteriore, con una sospensione pensata per offrire trazione nei tratti tecnici e assorbire gli impatti più duri.

Novità principali

Le nuove Occam si presentano con un’estetica rinnovata e una serie di miglioramenti funzionali che ne aumentano il livello di personalizzazione e adattabilità:

Regolazione dell’angolo di sterzo: è possibile modificare l’angolo di sterzo su un totale di 1,5º con tre opzioni: +0,75º, 0º o -0,75º. Scegli un angolo più aperto per i trail più aggressivi o uno più chiuso per una guida più precisa.

Cablaggio interno o esterno: Orbea ha ascoltato la community: ora con Occam puoi scegliere tra un cablaggio esterno più facile da mantenere o uno interno dal look pulito e minimal.

Nuovi colori e grafiche: design aggiornati che rafforzano il carattere moderno ed elegante della gamma, con nuove opzioni esclusive attraverso il programma di personalizzazione MyO. I nuovi colori sono: Ivory White – Nickel e Sunset Carbon View – Black and Escape Green Carbon View per i modelli in carbonio, e Metallic Cinnamon – Black e Spaceship Green – Acid Gum and Tanzanite.

Le nuove Occam SL e LT sono già disponibili presso i rivenditori ufficiali Orbea e sul sito ufficiale.

Orbea