TRP presenta i suoi nuovi freni TRP Evo Pro ed Evo X.

[Comunicato stampa] TRP (Tektro Racing Products) è orgogliosa di annunciare il lancio dei suoi nuovi freni a disco idraulici: EVO PRO ed EVO X. Questi modelli offrono prestazioni personalizzabili che consentono una regolazione della leva tramite un pomello e una maggiore potenza, pur mantenendo la consistenza per cui TRP è nota. Sviluppata in anni di prototipazione, test e messa a punto con atleti di livello mondiale, la serie EVO incarna l’impegno di TRP a superare i limiti delle prestazioni. Costruiti sulla base dell’esperienza TRP di livello mondiale, sia l’EVO PRO che l’EVO X sono collaudati in gara, essendo stati sottoposti a un rigoroso sviluppo con squadre d’élite in occasione di eventi di Coppa del Mondo. Questi nuovi modelli offrono un’eccezionale consistenza, stabilità e caratteristiche all’avanguardia che ridefiniscono ciò che i biker possono aspettarsi dai loro sistemi frenanti.





Prezzi

EVO PRO (unit price)

black / €359.-

silver / €369.-

gold / €379.-

EVO X (unit price)

black / €279.-

gold / €279.-

Nuovo disco race