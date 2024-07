Classified e TRP presentano VISTAR, trasmissione elettronica 1X

Classified e TRP hanno unito le loro forze per presentare una rivoluzionaria trasmissione elettronica monocorona a 16 velocità, denominata VISTAR.







[Comunicato stampa] Classified, pioniere nella tecnologia avanzata della trasmissione, e TRP, leader nei componenti di precisione per il ciclismo, hanno unito le forze per presentare il gruppo elettronico VISTAR Powershift da strada e da gravel a Eurobike, prima del suo lancio completo alla fine del terzo trimestre 2024.

Questa rivoluzionaria configurazione 1x, disponibile in un modello 1×16 per la strada e in una versione 1×15 per gravel, stabilisce un nuovo precedente nelle trasmissioni ad alte prestazioni, offrendo un’efficienza e una durata superiori e il più ampio gruppo per strada e gravel sul mercato.

Nata dall’esigenza di una trasmissione più semplice e più funzionale, la collaborazione strategica tra Classified e TRP ridefinisce ciò che i ciclisti possono aspettarsi dal loro equipaggiamento.

La configurazione unica e innovativa di VISTAR Powershift combina il nuovo e intuitivo cambio QuantumShift con la tecnologia Powershift integrata di Classified, consentendo ai ciclisti di godere della facilità di una trasmissione 1x con tutti i vantaggi di un sistema 2x.

Il duro lavoro e la dedizione sono già stati riconosciuti, con la vittoria di VISTAR PowerShift nella categoria Componenti agli Eurobike Awards 2024.

La configurazione 1x del gruppo semplifica il cambio. L’ingranaggio anteriore singolo e la cassetta a 12 velocità a rapporti ravvicinati creano un’impostazione pulita e a bassa manutenzione; inoltre, grazie all’utilizzo di QuantumShift, i ciclisti possono usufruire di cambiate virtuali intelligenti grazie ai pulsanti integrati su un’unica leva del freno, che consentono di scegliere tra 15 o 16 rapporti unici. È inoltre possibile scegliere di cambiare il mozzo e il deragliatore Powershift in modo indipendente, consentendo tutte le 24 opzioni di marcia.

La gamma di rapporti >530% (utilizzando una cassetta 11-40T) è davvero impareggiabile, la più ampia sul mercato, e garantisce ai ciclisti di trovare sempre la marcia giusta, indipendentemente dalla pendenza.

I team di Classified e TRP si sono uniti grazie a un’attenta collaborazione, creando un nuovo tipo di gruppo; un ecosistema unico e completamente integrato in cui tutti i componenti sono stati progettati per funzionare come un tutt’uno, offrendo più marce, più autonomia e più guida.

Il cambio dell’intero gruppo, compreso il mozzo Powershift a due velocità di Classified, è controllato in modalità wireless dalle leve dei freni VISTAR tramite il protocollo CMD (Command) wireless di TRP. Questa combinazione produce un nuovo tipo di cambio preciso e reattivo.

TRP vanta oltre 35 anni di esperienza nella produzione di sistemi frenanti avanzati che offrono funzionalità all’avanguardia ai ciclisti di tutto il mondo. Gli innovativi cappucci e le leve ergonomiche di VISTAR consentono una frenata potente e con un solo dito, indipendentemente dalle dimensioni della mano, aumentando la sicurezza e la confidenza del ciclista sulla bicicletta.

Questi componenti completamente regolabili offrono un’esperienza personalizzata e confortevole, qualunque sia la corsa.

Il vantaggio dell’assenza di deragliatore è che consente di ottenere le massime prestazioni riducendo al minimo la resistenza aerodinamica. La soluzione 1x di Powershift consente ai ciclisti di inserire rapporti più grandi e riduce l’attrito e la perdita di energia, ottimizzando l’efficienza della trasmissione grazie a una gestione più intelligente e lineare della catena. La tecnologia Wave integrata nella cassetta TRP assicura una cambiata diretta e veloce.

La cambiata è possibile sia da fermi che in fase di sprint alla massima potenza, cambiando il modo in cui i ciclisti interagiscono con le marce e semplificando l’esperienza di guida complessiva.

Realizzato con materiali di altissima qualità e tecniche ingegneristiche avanzate, VISTAR Powershift è costruito per resistere ai rigori del ciclismo intenso. Il suo design resistente consente prestazioni di lunga durata, offrendo ai ciclisti un gruppo affidabile e resistente in grado di affrontare le condizioni più difficili.

Queste capacità sono state dimostrate ai massimi livelli in occasione di UNBOUND Gravel 2024, quando il professionista del Ridley Factory Team Classified Arno Van Den Broeck lo ha utilizzato per nove ore, su oltre 200 miglia di terreno sterrato.

La possibilità di pedalare con un solo ingranaggio grande, inoltre, riduce il carico sulla catena, sulla cassetta e sui cuscinetti, migliorando la durata di ciascun componente.

Grazie alla sua esclusiva topologia di trasmissione, VISTAR Powershift è progettato per eccellere su strada e su sterrato, fornendo prestazioni costanti e ultra-affidabili e la giusta scelta di marcia su entrambi i terreni.

I ciclisti possono scegliere tra due nuove catene: la catena Classified aero, che offre una maggiore aerodinamicità ed efficienza, o la catena VISTAR, dallo stile filante.

Mathias Plouvier, CEO di Classified, ha dichiarato: “Abbiamo trascorso due anni a collaborare con TRP su questo prodotto innovativo e siamo entusiasti di presentare per la prima volta il gruppo VISTAR Powershift. Sia Classified che TRP condividono la stessa visione strategica di spingere i confini delle tecnologie di trasmissione e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di creare un prodotto pionieristico che non solo è veloce, efficiente e durevole, ma offre anche la più ampia gamma di ingranaggi sul mercato.”

Leo Chen, CEO di TRP, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver unito le forze con Classified per il nostro primo gruppo elettronico drop bar da strada e gravel. Entrambe le aziende sono orientate a rivoluzionare il mercato con nuove tecnologie innovative e, con VISTAR Powershift, abbiamo realizzato un gruppo unico che offre prestazioni 2x di alto livello con tutti i vantaggi di un sistema 1x“.