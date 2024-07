SRAM presenta la trasmissione economica S-1000

Le trasmissioni Transmission di SRAM stanno diventando sempre più comuni, sia come primo equipaggiamento che attraverso il montaggio aftermarket. La novità di oggi dovrebbe rendere ancora più accessibile il montaggio di primo equipaggiamento, con una nuova serie di componenti T-Type a basso costo. Denominato semplicemente S-1000, questo gruppo comprende un deragliatore, una cassetta e una guarnitura, tutti ottimizzati per il prezzo, pur mantenendo la compatibilità con i componenti dei gruppi di fascia superiore.







Con una forma simile a quella della robusta guarnitura GX, le pedivelle S-1000 sono un po’ più pesanti. La compatibilità con gli ingranaggi è la stessa, con la possibilità di scegliere tra corone in acciaio e in alluminio, cioé fra durata e peso complessivo.

Inoltre è disponibile anche una pedivella S-1000 per e-MTB. Con opzioni di montaggio motori SRAM, Brose, Bosch e ISIS, hanno una forma e un colore di finitura identici. Le opzioni di lunghezza per le pedivelle e-MTB sono 150-170 mm, con incrementi standard di 5 mm.

Dettagli guarnitura S-1000

Pedivelle in alluminio forgiato

Montaggio della corona a 8 bulloni

Stesso bash integrato di GX e XO

Lunghezze: 155, 160, 170, 175 mm

Ingranaggi in acciaio o alluminio pressati

Compatibile con tutti i componenti T-Type

Solo disponibilità OE (primo montaggio)

Costruita con la stessa architettura utilizzata per il deragliatore T-Type GX, la variante S-1000 riduce decisamente i costi. La principale (e forse unica) differenza tra i due è il meccanismo della frizione, con l’S-1000 che utilizza uno “smorzatore a gabbia con molla di trascinamento” rispetto allo smorzatore a frizione di qualità superiore presente in tutti gli altri deragliatori T-Type. Fortunatamente, l’interfaccia è identica e completamente riparabile, quindi potrete aggiornare la frizione o l’intero gruppo della gabbia inferiore in caso di consumo.

Dettagli del deragliatore S-1000

Design della trasmissione GX

Colore nero

Frizione a gabbia con molla di trascinamento

Attacco Full Mount senza gancio

Solo disponibilità OE (primo montaggio)

La cassetta XS-1270 presenta tutti gli stessi profili di cambiata delle cassette T-Type di fascia più alta, ma con un corpetto diverso e una costruzione più tradizionale. La 1270 si monta sui corpetti HG standard (solo in acciaio) e può essere sostituita a pezzi man mano che i denti si usurano. Questa cassetta funziona con tutte le catene e i componenti T-Type, ma ci sono alcuni dettagli da tenere a mente nel caso in cui si voglia passare a una cassetta di fascia superiore. Poiché tutte le altre cassette SRAM T-Type utilizzano il corpetto XD, sarà necessario sostituire il corpo del driver della ruota per poter montare queste opzioni di gamma più alta.

Dettagli cassetta XS-1270

Gamma di ingranaggi 10-52t

Gruppo di ingranaggi sostituibile 10-18t

8, 9, 10, velocità in acciaio per il montaggio del corpo del driver HG

Profilo dei denti X-Sync

Linea catena da 55 mm

Finitura nichel-cromo nero

