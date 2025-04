Porta borraccia Zéfal Pulse S2

Quante volte vi è capitato di avere un telaio con cui l’inserimento della borraccia fosse problematico a causa delle sue dimensioni (del telaio), del posizionamento dei fori o perché la borraccia si poteva estrarre solo verso l’alto?

Zéfal ci ha mandato il suo nuovo portaborraccia Pulse S2 che ha la particolarità di essere acquistabile per 19.95€ nella versione con apertura verso destra o in quella verso sinistra. Su alcuni bici come la Occam, ad esempio, è necessario avere la possibilità di estrarre la borraccia verso sinistra a causa del rinforzo del telaio, ma è un’opzione che viene comoda anche a chi è mancino.





Inoltre le lunghe scanalature su cui si vanno a serrare le viti permettono un posizionamento verticale ottimale a seconda delle proprie preferenze e della forma del telaio.

Il peso rilevato sulla nostra bilancia è di 27 grammi.