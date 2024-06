Che la nuova generazione di bikers sia mostruosamente brava non è una novità. Che affronti la Black Snake con questa scioltezza merita una news. Bravo Riccardo!

Weekend di coppa del mondo in Val di Sole, sia per quanto riguarda la downhill che per il XC. Dirette a pagamento, oppure andate in Trentino e ve la godete dal vivo.







