[Highlights] Goldstone vince anche in Val di Sole

Terza vittoria consecutiva per Jackson Goldstone in coppa del mondo di DH: il giovane canadese mette tutti in fila anche sull’impegnativa Black Snake. Secondo Brosnan e terzo Daprela. Ottima dodicesima posizione per Stefano Introzzi. Altri due italiani sono arrivati in finale sulla pista di casa: Loris Revelli (22°) e Davide Palazzare (23°).

Fra le donne vince Cabirou davanti a Höll.





Risultati uomini elite, donne elite, uomini junior, donne junior.