Questo weekend si correrà la coppa del mondo di DH e XC in Val di Sole. Per l’occasione la diretta sarà gratuita in Italia:

Venerdì 20 giugno, Elite di Short Track su Raiplay.

Sabato 21 giugno, Elite DH su Raisport, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle ore 12.20.

Domenica 22 giugno, XC con diretta su Raiplay della gara donne Elite e su Raisport della prova uomini Elite a partire dalle 13.30.





Intanto eccovi la preview del tracciato di DH, filmata dal giovane local Riccardo Vender.