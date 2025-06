Dopo il timido tentativo di qualche lustro fa, Brembo entra nella mountain bike, seguendo il suo nuovo acquisto Öhlins nello sponsorizzare il team DH di Specialized. Non si hanno dettagli del freno in sé, anche se sarà ben visibile questo weekend in Val di Sole sulla bici di Loic Bruni. Il rosso-Brembo non poteva ovviamente mancare.

La partnership si concentra esclusivamente sulle gare e sullo sviluppo dei prodotti. Secondo Specialized, gli impianti frenanti Brembo sono prototipi costruiti appositamente per offrire “prestazioni degne del podio nelle condizioni più impegnative di questo sport”.





Andrea Paganessi, Global COO: L’ingresso ufficiale nel massimo livello delle competizioni professionistiche di downhill è una nuova entusiasmante sfida per Brembo. Siamo orgogliosi di farlo con un team e un marchio che condivide la nostra visione di performance e innovazione, e non è un caso che ciò avvenga nell’anno del 50° anniversario di Brembo nelle competizioni motoristiche. Oggi possiamo dire con certezza che, grazie ai progressi tecnologici di Brembo, la frenata è stata portata a un livello completamente nuovo.

Non si sa ancora se il freno andrà in produzione, ma non avrebbe senso presentarlo in coppa del mondo se non fosse il caso, anche perché sappiamo per certo che in Brembo c’è chi gira assiduamente in Ebike. Vi terremo aggiornati!