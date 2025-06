Bici della settimana: la Banshee Rune di Ci-Clo

Siamo tutti curiosi di sapere come va la forcella Intend a steli rovesciati, per non parlare dei freni Trickstuff Direttissima!

Montaggio





Telaio: Banshee Rune V3 taglia M

Forcella: Intend Edge 170 mm

Ammortizzatore: Cane Creek Kitsuma 205*65 molla 388 lb

Serie sterzo: Works Components -1°

Guarnitura: Hope Evo 170 mm

Corona: Hope 30 denti

Comando cambio: Shimano XT 11v

Deragliatore posteriore: Shimano XT 11v

Pacco pignoni: Garbaruk 11v 11-46

Catena: Sram XX1 11v

Movimento centrale: Hope 30 mm

Ruote: Stan’s Flow ant e Arch post, mozzi Hadley 20*110 ant 12*148 post

Freni: Trickstuff Direttissima

Dischi freni: Intend Massive 203 mm spessore 2.3 mm

Manubrio: Hope Carbon rise 20 mm diametro 31.8 larghezza 780 mm

Attacco manubrio: Hope Gravity V35

Manopole: Progrip Reggisella: Bike yoke Revive 2.0 125 mm

Sella: Selle Italia SLR Boost X-Cross SuperFlow

Pedali: Hope f22

Pneumatici: Continental Argotal Enduro 27.5×2.4″ Soft Folding

Peso circa 15.5 kg

Tuning sospensioni by Gianoglio Suspension

