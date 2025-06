8 itinerari da non perdere fra Val Badia e Val Gardena

È arrivato il caldo, la neve in quota si è sciolta quasi del tutto e le Dolomiti risplendono in tutta la loro bellezza. Ecco 10 itinerari MTB da non perdere, fra val Gardena e Val Badia. Come punto di appoggio vi proponiamo i Bike Hotel Alto Adige della zona, organizzati per accogliere i biker con diversi servizi come tour guidati, officina, locale sicuro dove riporre le bici, colazione del biker, ecc.

Piccolo Hotel

Hotel Störes

Linder Cycling Hotel

Hotel Digon

Kedul Lodge

Hotel Pider

Sella Ronda





Sicuramente il più conosciuto è il giro del Sella, detto Sella Ronda. Non solo perché offre panorami fantastici dietro ogni curva, ma anche perché è servito dagli impianti di risalita che permettono di goderselo anche a chi non vuole pedalarsi migliaia di metri di dislivello. Oltre al classico anello in senso orario, c’è anche quello in senso antiorario o quello interamente pedalato.

Attenzione che la funivia di Campitello di Fassa è chiusa per lavori questa estate!

3 giretti in Val Badia – La Valle

È possibile percorrerli in un giorno solo oppure come singoli mini tour, inoltre essendo la zona è estremamente bella vi consigliamo di fermarvi qualche giorno in più e scoprire altri itinerari, magari facendovi consigliare da Markus, proprietario dell’albergo Pider che è una vera e propria istituzione in valle.

Giro del Fanes

Questo itinerario parte da una valle laterale della Val Badia, non lontano da San Vigilio di Marebbe, e ci porta sull massiccio del Fanes giù fino a Cortina, per poi tornare al punto di partenza attraverso altre spettacolari vallate.

Cortina di ferro – Il giro più bello del mondo

Variante impegnativa del giro del Fanes, meglio se fatta su due giorni. D’altronde i rifugi presso cui fermarsi non mancano, e spesso sono degli Hotel in quota con ogni comodità. Qui trovate la descrizione completa.

Giro dell’altipiano di Siusi

Bellissimo giro dolomitico ma non troppo impegnativo, panorami fantastici in ogni momento e sentieri divertenti, cosa volere di più?

Traccia GPS.

Intorno al Bullaccia

Si tratta di un itinerario molto impegnativo ma, per chi è in possesso di una ottima tecnica di discesa, anche molto divertente. I panorami sono eccezionali.

Alpe di Tires

Un tecnicamente facile e panoramico trail all’Alpe di Tires, sull’altipiano di Siusi.

Partenza da S. Valentino, sulla strada che unisce Siusi allo Sciliar e Campaccio, alll’arrivo della funivia, dove c’è pure un comodo ma costoso parcheggio (2o€) Siccome ero in dolce compagnia abbiamo preferito evitarci la salita su bitume e abbiamo preso la funivia, ma in alternativa c’era pure l’uso l’auto fino a Campaccio (strada aperta dalle 17 alle 9 del mattino, poi passano solo residenti). Insomma la partenza è in più punti, basta arrivare in qualche modo all’alpe.

Giro del Sassolungo e Sassopiatto (ebike)

Giro del Sassolungo e Sassopiatto, un classico da leccarsi i baffi, questa volta con qualche variante tosta da e-bike salendo sul Ciampinoi.

Traccia GPS

Ne avete altri da aggiungere a questa lista?