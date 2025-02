Aperte le iscrizioni ai corsi di trailbuilding di IMBA Italia

IMBA Italia annuncia i suoi corsi di trailbuilding e manutenzione dei sentieri e apre le iscrizioni.

[Comunicato stampa] Se vuoi migliorare le tue competenze in trailbuilding e manutenzione sentieri, sono aperte le iscrizioni ai corsi IMBA Italia 2025. Sul sito ufficiale puoi già consultare il calendario e scegliere il corso più vicino a te.







IMBA Italia annuncia l’apertura delle iscrizioni per quattro corsi pubblici in tre diverse regioni italiane. Un’opportunità per chi vuole partecipare a corsi di formazione sul trailbuilding e la manutenzione sentieri MTB, con tecniche avanzate per la gestione e lo sviluppo della rete sentieristica mountain bike e parallelamente approfondire strategie per collaborare con enti e amministrazioni locali.

I sentieri non si costruiscono solo, ma si mantengono e migliorano nel tempo. Per questo i corsi IMBA offrono formazione su aspetti tecnici e gestionali fondamentali. Oltre a un attestato di partecipazione, ogni partecipante tornerà a casa con nuovi contatti, idee e strumenti utili per sviluppare al meglio la rete sentieristica della propria area.

Calendario corsi pubblici 2025

10/11 maggio – Lizzano in Belvedere (BO), Emilia-Romagna con Corno alle Scale Bike Asd

14/15 giugno – Febbio (RE), Emilia-Romagna con Ride the Giant Febbio Asd

28/29 giugno – Camaiore (LU), Toscana con Asd Bikerinside

27/28 settembre – Monticelli Brusati – Provaglio d’Iseo (BS), Lombardia con Iseo Enduro Area

Dal primo corso IMBA ad oggi, l’associazione ha organizzato 65 corsi in 13 regioni. Il 2025 porterà 11 nuovi corsi, tra pubblici e privati, con l’ingresso di tre nuove regioni: Valle d’Aosta (Cervinia), Campania (Benevento) e Basilicata (Potenza).

Corsi pubblici vs. corsi privati: cosa cambia?

Oltre ai corsi aperti a tutti, IMBA Italia offre anche corsi privati per associazioni ed enti che vogliono formare il proprio staff in modo mirato.

Le località che nel 2025 ospiteranno corsi privati sono:

29/30 marzo – Nalles (BZ), Alto Adige con L’associazione Guide Mountainbike Dell’alto Adige

5/6 aprile – Villa Faraldi (IM), Liguria con Dianese Outdoor Asd

17/18 maggio – Pontassieve (FI), Toscana con BardellOne Area Trail

24/25 maggio – Lauria (PZ), Basilicata con Aps Sirino Gravity Ets

31 maggio / 1 giugno – Solopaca (BN), Campania con Asd Taburno Bike Brothers

5/6 luglio – Breuil-Cervinia (AO), Valle d’Aosta con la società impianti Cervino Spa

12/13 luglio – Frontignano di Ussita (MC), Marche con Frontignano Bike park

A Nalles in Alto Adige il corso IMBA sarà integrato nella formazione delle guide MTB della regione, un approccio che garantisce alle guide una maggiore consapevolezza del territorio in cui operano.

Oltre ai corsi: l’impegno di IMBA Italia per il futuro della MTB

IMBA Italia non si ferma alla formazione: continua a lavorare attivamente su consulenza e advocacy per la promozione e il riconoscimento della MTB in Italia. Proseguirà anche nel 2025 l’impegno dietro le quinte come la partecipazione ai tavoli con APT e SAT della Provincia Autonoma di Trento per garantire accesso e tutela dei sentieri MTB.

Ottobre sarà invece il mese dell’IMBA Italia Gathering, l’evento più importante dell’anno che si svolgerà in Centro Italia ad Ascoli Piceno. Un’occasione unica per discutere il futuro della MTB in Italia, partecipare a workshop e pedalare insieme. A breve verrà annunciata la data per l’edizione che celebrerà i 10 anni dalla nascita di IMBA Italia.

Iscriviti ora e sostieni IMBA Italia

IMBA Italia è un’associazione no-profit con l’obiettivo di formare e diffondere le buone pratiche per la MTB sostenibile.

Scopri il calendario completo e iscriviti ai corsi su www.imba-italia.org

Per informazioni: [email protected]

Vuoi sostenere IMBA Italia? Con il costo di due camere d’aria all’anno, puoi fare la differenza per il futuro della MTB in Italia.