Bici della settimana: la Scor 4060 di Claudiop77

Non si vedono tante Scor in giro, questa è una combinazione fra nero ed alcuni dettagli arancioni, con una forcella Suntour Durolux.

Montaggio





Telaio: Scor 4060

Taglia: M

Forcella: Suntour Durolux 38 rc2 180 mm

Ammortizzatore: Super Deluxe Ultimate RCT 205×65

Guarnitura: Truvativ Descend carbon

Corona (numero denti): 32

Deragliatore: Sram X01 12v

Cassetta: Sram X01 10/52

Manettino: Sram X01 12v

Catena: Sram X01 12v

Pedali: Nukeproof Horizon CS Trail

Reggisella: KS Integra 175mm

Sella: Ergon Saddle SM Enduro

Attacco manubrio: Funn Crossfire 35mm

Manubrio: Sixpack Racing Vertic Carbon rive 20mm

Manopole: ODI

Freni: Formula Cura 4 Dischi (diametro): 203 /180 Galfer Wave

Cerchi: DT Swiss EXC 1501 29

Mozzi: DT Swiss 240

Gomme: Maxxis Assegai 2,5 EXO MAX Terra / Maxxis High Roller II 29×2.30 EXO

Altro: Porta Borraccia Stampato in 3D

Peso 14,9 come in foto.

