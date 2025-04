Niente più sedere bagnato! Ass Savers Win Wing per MTB

Gli Svedesi di Ass Savers, famosi per i loro parafanghi da montare sul carrello della sella delle bici da corsa e delle gravel, oggi presentano il Win Wing, pensato per la mountain bike e facilissimo da montare e smontare.

Basandosi sul principio della “copertura tangenziale”, che colloca il parafango nel punto esatto in cui il fango e l’acqua lasciano la ruota che gira, la progettazione della Win Wing MTB ha richiesto un ripensamento, a cominciare dal supporto in plastica. Per adattarsi a pneumatici più larghi e tassellati, questi è più largo e più robusto dei modelli per stradisti e gravellisti. I telai delle MTB hanno molte forme diverse, quindi il nuovo supporto è anche regolabile, ed è compatibile con pneumatici larghi fino a 3 pollici.





Qui nel video potete vedere come sia facile montarlo e come funzioni. È la prima volta che riesco a fare il tragitto casa-lavoro nella pioggia senza il sedere fradicio, malgrado i pantaloni impermeabili che sono solito indossare. È molto stabile anche in fuoristrada.

Il peso è di 114 grammi, il prezzo è di 33€ sul sito Ass Savers. Il prodotto è fatto interamente in Svezia. Consigliato se girate con la pioggia!