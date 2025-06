Come togliere le ruote della bici

Come togliere le ruote della mountain bike? Gli esperti si metteranno a ridere vedendo il titolo di questo tutorial, eppure vi assicuro che tanti principianti chiedono come compiere questa operazione, in particolare come togliere la ruota posteriore dove abbiamo anche la catena e il cambio in gioco. E, visto che le ferie estive cominciano, aiutiamo anche chi è alle prime armi e sfatiamo una falsa credenza, cioé che capovolgere la bici comprometta il funzionamento dei nostri freni a disco.





In collaborazione con Bike Lab.