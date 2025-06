Nuova Formula Selva V

Formula presenta la Selva V, una rivisitazione della loro forcella da enduro. Ne abbiamo ricevuto un esemplare per un test che vi proporremo nelle prossime settimane, intanto eccovi tutti i dettagli.

Forcella da trail e da enduro

160/170/180 mm di escursione di serie

Nuova molla ad aria a doppia camera bilanciata con una valvola di bilanciamento concentrica automatica

Nuovo pistone a basso attrito

Valvola di gonfiaggio singola

Nuovi foderi da 29″

Steli da 35 mm

Attacco freno PM7

Parafango integrato

Peso rilevato con perno e con cannotto non tagliato: 2.150 grammi (senza parafango).

Prezzo: 1.250€

Formula

Design a basso attrito per prestazioni e affidabilità





Il nostro design a pistone flottante riduce l’attrito su tutta la corsa. Le piccole imperfezioni insite nel metallo possono creare attrito sulla tenuta principale del pistone. Utilizzando un supporto elastico che consente al pistone di muoversi sia radialmente che assialmente, esso può compensare naturalmente queste imperfezioni, riducendo l’attrito e fornendo una sensazione più uniforme lungo tutta la corsa.

Valvola di bypass concentrica

Una singola valvola dell’aria viene utilizzata per gonfiare le camere d’aria positive e negative. Per bilanciare la pressione tra queste camere, la Selva V utilizza una valvola di bypass concentrica dal design unico, anziché una valvola di bypass convenzionale. Il passaggio ripetuto su una scanalatura di bypass può usurare la guarnizione. Per compensare questo fenomeno è necessaria una tenuta più forte e robusta, che inevitabilmente aggiunge attrito. La valvola di bypass concentrica ci permette di eliminare le scanalature e di ridurre ulteriormente l’attrito. Tutto questo si traduce nell’attrito più basso che abbiamo mai prodotto, rendendo questa forcella la più reattiva di sempre.

Chassis rivisto

Ci siamo concentrati sulla precisione di guida piuttosto che sulla rigidità assoluta, che è solo un parametro. Grazie al nuovo design dei foderi e alla maggiore distanza tra le boccole, il Selva V è più rigida della precedente generazione di Selva. La Selva V utilizza steli da 35 mm. In questo modo si ottiene una forcella più leggera e confortevole che affatica meno, consentendo di pedalare più velocemente e più a lungo.

L’attacco disco PM7 e l’aumento di 8 mm della lunghezza perno-piastra rendono la Selva V in linea con gli altri marchi. Il parafango integrato conferisce un aspetto pulito alla forcella.

L’architettura dell’ammortizzatore è rimasta invariata rispetto alla precedente generazione di Selva. Cambiare per il gusto di cambiare non è il nostro mestiere. Il design del bladder è sensibile, reattivo e affidabile.

La tecnologia di flottazione interna è una parte fondamentale delle nostre forcelle da 10 anni. Utilizzando giunti flottanti sui sistemi di molle e ammortizzatori, i componenti interni della forcella possono lavorare in armonia con il telaio.

Questo aiuta a eliminare la durezza causata dal binding – quando la forcella assorbe gli impatti in posizione completamente estesa – e permette alla forcella di assorbire gli impatti in modo più efficace. IFT significa che non utilizziamo steli sovradimensionati o aggiungiamo peso per ridurre l’attrito e aumentare la sensibilità, ma solo un design più intelligente.

I Compression Tuning System sono valvole facilmente sostituibili che modificano le caratteristiche della compressione della sospensione. Il CTS offre un modo rapido, semplice e reversibile per trovare la giusta taratura della compressione per il loro modo di guidare, senza bisogno di costosi interventi di tuning. La forcella viene fornita con due valvole CTS e ne sono disponibili altre sei.

Made in Italy

Siamo un’azienda italiana. Ci impegniamo a progettare e costruire in Italia. L’assemblaggio in Europa è più costoso della produzione di massa in Estremo Oriente, ma ci permette di avere un maggiore controllo sulla produzione e sulla qualità. Inoltre, ci permette di costruire su ordinazione. Non abbiamo una linea di produzione. Tecnici qualificati assemblano ogni forcella dall’inizio alla fine.

Nessun costo nascosto

Tutti gli accessori, gli strumenti e i materiali di consumo necessari per la messa a punto e la manutenzione regolare della forcella sono inclusi nella confezione. Nel corso della vita della forcella si possono risparmiare centinaia di euro.

Una forcella per tutta la vita (o solo per la vostra prossima bici)

La nostra promessa di assistenza di 10 anni significa che i ricambi e l’assistenza per la Selva V sono disponibili per almeno un decennio. Preferiamo vendervi una forcella che potete usare per 10 anni piuttosto che una nuova forcella ogni anno.

Compatibilità con il passato

La molla ad aria V è compatibile con alcune forcelle Selva di precedente generazione dotate di sistemi ad aria, offrendo una semplice soluzione di aggiornamento senza dover sostituire l’intera forcella.