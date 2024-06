[Highlights] Pierron e Seagrave vincono in Val di Sole

Il francese Amaury Pierron torna alla vittoria dopo un lungo digiuno costellato da infortuni, e lo fa sulla pista più tecnica del circuito di coppa del mondo di DH, la Black Snake della Val di Sole, con una discesa spettacolare. Fra le donne una costipata Vali Höll non è al meglio della sua forma e ne approfitta la Seagrave, anche lei tornata alla vittoria dopo 3 anni. Bel 19° posto di Stefano Introzzi, unico italiano in finale. Fra le donne in finale non c’erano italiane al via.

