Dopo le innumerevoli cadute dei giorni scorsi, complice anche il cattivo tempo che ha reso alcuni passaggi ancora più pericolosi, il tracciato di Crans Montana è stato modificato in alcuni punti. Puck Pieterse, vincitrice dello Short Track di ieri, fa un giro di prova.

