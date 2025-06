Le camere d’aria Schwalbe Aerothan hanno ora la Click Valve, il che vuol dire che la valvola è in alluminio e non più in plastica, è filettata esternamente, e nella confezione c’è il classico anellino per fissarle al cerchio per facilitare l’operazione di gonfiaggio. Inoltre il 91% del materiale con cui sono fatte è riciclato. Ricordiamo che la Click Valve è compatibile con tutte le pompe, anche quelle senza l’apposito adattatore.





[Comunicato stampa] Schwalbe ottiene il materiale TPU dal ChemCycling di BASF per la produzione delle camere d’aria Aerothan (TPU = poliuretano termoplastico, plastica). ChemCycling è il nome di un progetto di BASF per il riciclo chimico con l‘obiettivo di produrre prodotti di alta qualità da rifiuti plastici riciclati su scala industriale. In ChemCycling, BASF utilizza come materia prima l‘olio di pirolisi proveniente dal riciclo degli pneumatici di Schwalbe.

L‘olio di pirolisi ottenuto dagli pneumatici usati da Pyrum Innovations AG viene immesso direttamente nel processo produttivo di BASF, dove sostituisce le materie prime fossili per la produzione di TPU. La percentuale di materie prime riciclate viene attribuita alla Ccycled TPU mediante una procedura di bilancio di massa certificata. La certificazione conferma che le quantità attribuite di risorse fossili necessarie per le camere d’aria Aerothan sono sostituite dall‘olio di pirolisi.

Il gas di pirolisi viene convertito in elettricità nell‘impianto di riciclo. Oltre all‘elettricità generata, il calore generato viene utilizzato per sostenere il processo di riciclo, consentendo un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico dell‘impianto. L‘olio di pirolisi viene fornito a BASF e sostituisce le materie prime fossili nel processo produttivo di BASF. BASF produce il materiale TPU per le camere d’aria Aerothan utilizzando i propri processi ChemCycling. Il nerofumo recuperato (rCB) sostituisce il nerofumo di origine fossile nella produzione dei nuovi prodotti Schwalbe. Oltre il 70% di tutti gli pneumatici Schwalbe, ora sono prodotti con rCB.

Le camere d’aria Aerothan sono disponibli per mountain bike, bici da corsa, gravel e diversi altri formati che trovate sul sito Schwalbe.