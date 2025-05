Le gare di Enduro in Italia sono troppo facili?

Nicola Dalla Valle, che probabilmente alcuni di voi conoscono per essere un istruttore di Epic Trail, ci manda questo spunto riflessivo sulla situazione attuale dell’Enduro in Italia. Cosa ne dite, la condividete?

Sono Nicola, ho 29 anni e corro in enduro da quasi un decennio. In questi nove anni ho partecipato a circa 40 gare, da quelle locali fino agli eventi internazionali come EWS ed EDR. Sempre da amatore, ma con tanta passione e una buona dose di esperienza alle spalle. Lo scorso fine settimana ho preso parte al secondo round del circuito All Enduro a Santo Stefano d’Aveto, circuito di riferimento nazionale per il 2025. È stata una gara diversa da quanto mi aspettassi, e mi ha portato a riflettere più a fondo sulla direzione che sta prendendo l’enduro italiano.





Le prove speciali erano tecnicamente accessibili, ma caratterizzate da molti rilanci lunghi e pedalati. Il risultato è stata una gara in cui la componente fisica contava in modo preponderante rispetto a quella tecnica. È un trend che ho notato anche in altre competizioni, e che personalmente inizio a interrogarmi se sia davvero la strada giusta per un campionato nazionale. Non voglio soffermarmi sulla singola gara, che immagino abbia avuto le sue limitazioni logistiche e territoriali, l’organizzazione di un evento di questa portata merita sempre rispetto. Ma vorrei allargare il discorso a una riflessione più ampia: stiamo davvero valorizzando le caratteristiche che definiscono l’enduro come disciplina?

Per come lo conosco io, l’enduro dovrebbe premiare la tecnica e capacità di guida, oltre ovviamente a una buona preparazione fisica. Quando invece la selezione si basa quasi esclusivamente sulla pedalata in PS, si rischia di snaturare l’identità stessa della disciplina. Il risultato è che gli atleti si allenano di conseguenza, adattandosi a uno stile di gara che predilige la pedalata anziché capacità tecniche. All’estero (o in eventi organizzati da enti esterni) le gare che ho affrontato hanno sempre avuto una componente tecnica decisamente più marcata, comunque non dimenticando la parte di pedalata.

Un nodo fondamentale, secondo me, è proprio l’assenza in Italia di un circuito nazionale con caratteristiche tecniche comparabili a quelle dei circuiti internazionali. Questo crea un divario importante tra il livello tecnico che si richiede all’estero e quello che si costruisce nel nostro Paese. Se il nostro campionato di riferimento non stimola gli atleti a crescere sotto il profilo tecnico-discesistico, è difficile immaginare una reale competitività su palcoscenici più grandi. Senza voler idealizzare l’estero o denigrare l’Italia, credo sia importante chiederci: cosa vogliamo che diventi l’enduro italiano? È giusto svolgere gare dove in PS si passa più tempo a spingere sui pedali che a guidare la bici?

Spero che queste riflessioni possano essere utili per aprire un confronto costruttivo tra atleti, organizzatori e appassionati. Amo questo sport, e proprio per questo mi auguro che la sua evoluzione vada nella direzione giusta.