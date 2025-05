Nuovo ammortizzatore EXT Vecta

EXT presenta il nuovo Vecta, un ammortizzatore pensato per spendere di meno mantenendo però le prestazioni tipiche di EXT.

[Comunicato stampa] Da quando EXT è apparsa per la prima volta nel mondo della mountain bike, la reputazione della sua linea di prodotti ha consolidato le aspettative in termini di artigianalità italiana di alto livello e prestazioni all’avanguardia nel settore. Nel corso degli anni, questo impegno si è evoluto generazione dopo generazione in un prodotto che consideriamo il nostro massimo esempio di performance in ambito MTB: la serie V4.





Per ampliare la crescente famiglia EXT, abbiamo attinto al nostro passato nel mondo della mountain bike e selezionato gli elementi tecnici in grado di soddisfare sia le esigenze prestazionali dei nostri rider, sia una maggiore attenzione al budget. Con questo spirito, presentiamo il nuovo ammortizzatore EXT pensato per chi vuole il massimo, ad un price point più accessibile: il Vecta. Il Vecta è stato progettato per portare gli standard che definiscono i nostri prodotti in un formato leggermente più essenziale. Questo significa prestazioni senza compromessi, durata, assistenza, la nostra garanzia di 5 anni, e naturalmente il design estetico classico che distingue da sempre i nostri ammortizzatori.

Valore insuperabile

Il Vecta è costruito come tutti gli altri prodotti EXT—senza compromessi. Ti sorprenderà vedere quanto riesce a tenere testa ai nostri modelli di punta. Non abbiamo creato un ammortizzatore economico; abbiamo dato vita ad un nuovo prodotto, con valori e contenuti tecnici da top di gamma. Caratteristiche Tutte le caratteristiche di questo ammortizzatore sono state progettate partendo dalla nostra linea esistente, per offrire una perfetta combinazione di prestazioni e valore.

Regolazione a 3 vie: design monotubo con regolazioni indipendenti per compressione alle alte e basse velocità, e ritorno

Ampio range di regolazioni per adattarsi facilmente alla maggior parte delle esigenze di rider e bici; le specifiche di tuning personalizzato sono comunque disponibili, come per il V4

Stessa valvola del V4: i rider possono ora regolare compressione alta e bassa velocità con un normale multi-tool, utilizzando solo chiavi a brugola da 5 mm e 4 mm

Hydraulic Bottom-Out pre-tarato in fabbrica per offrire massime prestazioni senza la complessità di un tuning avanzato

Tecnologia Lok 2.0: circuito separato regolabile tramite uno shim stack dedicato, per una personalizzazione ancora più precisa

Stelo Ø14 mm in cromo-molibdeno duro

Molla negativa rinforzata: evita rumori di fine corsa (top-out)

Durabilità migliorata grazie a un nuovo rivestimento del tubo principale, che garantisce un’altissima resistenza all’usura

Fluido EV2S: fluido ad alto indice di viscosità e rapporto viscosimetrico eccezionale

Anelli portamolla polimerici assicurano l’allineamento, prevengono il contatto della molla col corpo e riducono i rumori

Serbatoio con design a bladder, gonfiato a soli 55 psi per garantire la massima sensibilità alle basse velocità

Facilità di settaggio: EXT RideMaster

Pronto dalla prima uscita – Niente discorsi da guru delle sospensioni, solo suggerimenti concreti.

Con il lancio del Vecta, presentiamo anche la nostra nuova app di supporto al setup: EXT RideMaster. Questa nuova web-app ti aiuta a ottenere il massimo dal tuo ammortizzatore, con consigli semplici, diretti e senza fronzoli su regolazione e configurazione.

È intuitiva, veloce da usare e pensata per migliorare subito la tua esperienza in sella. Non vogliamo fare i maghi delle sospensioni né dirti che esiste un solo modo giusto di guidare la tua bici o regolare il tuo setup. Ogni rider ha il proprio stile e le proprie sensazioni — il nostro obiettivo è aiutarti a trovare facilmente quello che funziona meglio per te.

L’app ti fornisce un punto di partenza solido, riferimenti utili e lascia a te la libertà di sperimentare. Esci, fai la tua regolazione e goditi quella sensazione fluida e precisa fin dalla prima discesa.

Fiveplus

EXT Racing Shox è entusiasta di offrire una garanzia di 5 anni anche per l’ammortizzatore Vecta. Questo programma di estensione copre il prodotto per 3 anni aggiuntivi, offrendoti maggiore tranquillità e sicurezza a lungo termine. La garanzia estesa si affianca alla garanzia legale prevista nel paese di acquisto, che resta pienamente valida per ogni prodotto venduto. Per mantenere attiva la garanzia estesa è richiesto un servizio di manutenzione completa una volta all’anno. Non serve preoccuparti di conservare i dati del tuo prodotto EXT: la nostra piattaforma online dedicata memorizza tutte le informazioni, che possono essere registrate da te, dal distributore nazionale EXT o da uno dei nostri rivenditori ufficiali in tutto il mondo. Maggiori info qui.

Peso: 477 gr in 210×55 mm (senza molla)

Prezzo di listino EU: 749,00 € IVA inclusa

Molla venduta separatamente

EXT