Lisa Baumann e Andreas Kolb sono i campioni europei di DH 2024

Lisa Baumann e Andreas Kolb indosseranno per un anno le maglie di Campioni europei di Downhill Mountain Bike nella categoria Elite.

categoria Elite per un anno. La svizzera e l’austriaco hanno conquistato i titoli continentali ieri a Champéry (Svizzera), al termine di un fine settimana particolarmente intenso che ha visto al via 587 atleti provenienti da 27 Paesi, durante il quale sono stati assegnati i titoli dalle categorie dai 13 anni ai Master, rendendo questo evento unico nel suo genere.

Nella gara femminile, l’atleta locale Lisa Baumann ha vinto con il tempo di 3’33″50 davanti alla campionessa mondiale in carica Valentina Höll (Austria) e la francese Marine Cabirou, che ha chiuso con il tempo di 3’35″49. Eleonora Farina è quarta, mentre Veronika Widmann settima.







.

Nella gara maschile, il vicecampione del mondo Andreas Kolb (Austria) ha conquistato la medaglia d’oro. Kolb, che aveva già vinto i Campionati europei del 2022, ha chiuso con il tempo di 3’02″61, lasciandosi alle spalle il britannico Matt Walker (3’05″59) e il francese Loïc Martin, terzo con il tempo di 3’05″85. Ottimo sesto posto di Stefano Introzzi e di Davide Palazzari, nono, mentre Loris Revelli chiude 17°.

Nella categoria Junior, il successo è andato alla svedese Ella Svegby e al francese Max Alran.

Risultati completi uomini elite, donne elite.