Senti davvero la differenza fra una gomma e un’altra?

La scelta delle gomme per la nostra mountain bike è da sempre oggetto di infinite discussioni nel nostro forum, perché ognuno può dire la sua e difficilmente può essere smentito. D’altronde le variabili in gioco sono tantissime e parlare di copertoni è un po’ come parlare di selle: siamo tutti fatti diversamente e quello che va bene a me può non andare bene a te.

Per quanto riguarda i copertoni, parlavo di variabili. Infatti, per notare veramente la differenza fra un prodotto e l’altro, bisogna eliminare più variabili possibili, cosa che nella mountain bike è praticamente impossibile, a meno che non si giri in bike park o su tracciati di gara. Pensate ad un sentiero alpino: sassi ovunque, ghiaino, fango o polvere, pendenze che cambiano di continuo. Per non parlare poi del fatto che spesso il sentiero non lo si conosce a memoria, quindi diventiamo noi stessi la variabile su come affrontiamo dei tratti sconosciuti.







.

In teoria, per valutare una gomma, dovremmo percorrere lo stesso trail prima con la gomma vecchia (che però sarà usurata) e poi con quella nuova, nella stessa giornata e con le stesse condizioni del terreno. Bisogna poi usare la stessa bici, le stesse ruote, le stesse pressioni ma, in questo caso, molto dipenderà dalla sezione e dalla carcassa dei diversi copertoni.

Insomma, un ginepraio. Dalla mia esperienza di tester trovo che siano due i fattori fondamentali da tenere in considerazione: la pressione con cui si può girare e la resistenza alle pizzicature. Le due cose sono correlate e influenzano la carattteristica principale di ogni copertone: la trazione. Poi potete discutere all’infinito di mescole e tassellature, ma senza la pressione giusta tutti i discorsi cadono come un castello di carte.

Quali sono i criteri che prendete in considerazione quando acquistate un nuovo copertone?