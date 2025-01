Perché le mountain bike diventano sempre più pesanti?

A dicembre vi abbiamo presentata quella che secondo noi è la bici del 2024, ovvero la Santa Cruz Bronson 5. Avendo personalmente provato anche la versione 1 nell’ormai lontano 2013, salta subito all’occhio come sia massiccia la differenza di peso : 11.9 kg contro i 14.9 kg della vecchia. 3 kg in 11 anni. Andiamo a vedere a cosa è dovuto questo in ingrasso e se ha portato dei reali vantaggi.

Il telaio

Le geometrie moderne hanno allungato le bici, sia nel triangolo anteriore che nel carro, richiedendo più materiale. A ciò si aggiunge il vano porta oggetti nel tubo obliquo: il buco con coperchio richiede un rinforzo nelle zone adiacenti per mantenere la stessa rigidità strutturale. Rigidità che è notevolmente aumentata anche nel carro e nei leveraggi, diventati più complessi con il nuovo VPP e dunque più pesanti.







.

Le ruote

Non solo la Bronson 1 era una 27.5/27.5 contro il formato mullet della Bronson 5, ma aveva delle ruote decisamente meno robuste delle Reserve e delle gomme che, se guardate con gli occhi di un mountain biker del 2025, sembrano di carta velina, oltre ad essere più strette (2.3″ contro 2.5″).

La trasmissione

Sulla Bronson 1 era montato il primo monocorona di casa SRAM, con 11 velocità ed una dimensione microscopica rispetto al massiccio gruppo elettronico 1×12 Transmission. Non solo, la cassetta è notevolmente ingrassata, con il pignone più grande passato da 42 a ben 52 denti.

I freni

I nuovi SRAM Maven sembrano dei colossi rispetto agli Shimano XTR del 2014, anche considerando i dischi che sono più spessi (1.8 contro 2mm) e più grandi (180/160 contro 200/180mm di diametro).

I 3 kg in più portano vantaggi?

Risposta diretta: assolutamente sì. Non tornerei mai indietro. Non solo la nuova Bronson è più rigida e precisa della vecchia, ma ha anche una geometria che la rende più facile da pedalare in salita, malgrado i 3 kg in più. Fate un paragone fra l’angolo sella e la lunghezza del carro delle due bici per capire di cosa sto parlando.

A livello di affidabilità non c’è paragone, anche solo parlando di copertoni. Se poi andiamo a vedere i cuscinetti, mi ricordo ancora quanto spesso usassi la pistola con il grasso per evitare che i cuscinetti della Bronson 1 cigolassero.

In discesa, grazie al nuovo VPP, indubbiamente più pesante del vecchio, la Bronson mangia via ogni ostacolo senza battere ciglio, e i freni non soffrono alcun surriscaldamento.

La trasmissione mi permette di cambiare sotto sforzo, per me uno dei miglioramenti più significativi degli ultimi anni in ambito mountain bike, e non ha un forcellino che si piega se colpisco una roccia. Anzi, il deragliatore torna in posizione da solo se prende una botta. A ciò si aggiunge un range più ampio che permette di trovare la propria cadenza più facilmente e di non doversi far saltare le coronarie sul ripido.

Insomma, i vantaggi sono palesi, ma ora vi starete chiedendo se in salita sento i 3 kg in più: anche qui, la risposta è facile: sì, li sento, nettamente. Lo noto quando passo dalla Bronson 5 alla Canyon Lux Trail, che pesa 11.4 kg. Pur con le dovute distinzioni, in particolare i copertoni scorrevoli, in salita mi sembra di volare, comprese su quelle tecniche, dove la minor resistenza al rotolamento delle gomme passa in secondo piano.

Resta il fatto che con la Bronson 5 pedalo anche giri da 2000 e passa metri di dislivello con grande soddisfazione, mi sento sicuro e mi diverto in discesa, sicuramente di più che con la Lux Trail, che poi è il motivo per cui vado in mountain bike. Quello della Broson è solo un esempio, lo stesso discorso si può fare su altri modelli, come la Specialized Enduro o la Cannondale Jekyll: tutte bici notevolmente ingrassate negli anni

Insomma, l’evoluzione della mountain bike ha portato dei notevoli vantaggi in quanto a divertimento, durabilità e sicurezza, a discapito del peso. Ma è veramente così importante avere la bici leggera?