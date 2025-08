Madrone Jab, il deragliatore ricostruibile

Quante volte abbiamo cercato pezzi di ricambio per il nostro deragliatore, ma ci siamo trovati a doverlo buttare via per comprarne uno nuovo?

[Comunicato stampa] Siete stufi di buttare il deragliatore dopo un colpo su una roccia? Anche noi. Ecco il Jab, progettato da zero per essere completamente ricostruibile, modulare e compatibile con le più comuni trasmissioni 1x. Chiamato così in onore del leggendario sentiero Jabberwocky nella nostra città natale, il Jab è una vera chimera del design della trasmissione, un’arma forgiata per gli avventurieri, gli amanti del trail e gli smanettoni.





Il Jab è compatibile con la maggior parte dei sistemi di trasmissione 1x. Non si tratta di un deragliatore unico per tutte le trasmissioni, ma di un sistema accuratamente sviluppato di parti del deragliatore e camme del cavo sostituibili che modificano il rapporto di trazione del Jab per una cambiata fluida su qualsiasi trasmissione 1x. Sono disponibili diverse lunghezze di gabbie per adattarsi alla maggior parte delle cassette.

Dato che sempre più prodotti monouso arrivano sugli scaffali, abbiamo voluto seguire una strada diversa con un deragliatore completamente revisionabile e ricostruibile, ricostruibile e regolabile con attrezzi comuni. Il design modulare consente di sostituire ogni parte del deragliatore senza dover smontare l’intero meccanismo. Tutte le parti del deragliatore sono riparabili, compresi la frizione e i leveraggi. Abbiamo un servizio di ricostruzione via posta per supportare i proprietari di Jab.

Caratteristiche principali e specifiche