Mi hanno rubato la bici!

Cosa c’è di peggio di un furto di una bici? Pon Italia offre un’assicurazione gratuita su un serie di bici dei marchi Santa Cruz e Focus che rimborsa il biker del 100% del valore.





Abus Sportflex 2504

[Comunicato stampa] L’Assicurazione BIKE di Pon.Bike Italia è una soluzione pensata per il furto della bicicletta – anche all’aperto durante l’utilizzo – che fornirà una bicicletta completamente nuova! Inoltre, offre copertura assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi.

L’Assicurazione BIKE di Pon.Bike Italia è offerta in abbinamento con l’acquisto di una E-mtb Focus Squared 2025, Jarifa² ed Aventura² 2024, JAM² SL e VAM² SL o Santa Cruz Vala in forma totalmente gratuita al momento dell’acquisto presso uno dei Rivenditori Autorizzati aderenti!

Come funziona?

L’Assicurazione BIKE di Pon.Bike Italia è inclusa gratuitamente nell’offerta in bundle con la catena BBB che verrà messa a disposizione dal Rivenditore Autorizzato aderente ed avrà durata di 12 mesi.

Quali sono le condizioni per l’operatività della copertura assicurativa?

La copertura assicurativa è operante e offre la sostituzione della bicicletta rubata con una bicicletta nuova se la bicicletta viene lasciata incustodita e legata con catena BBB fornita dal rivenditore autorizzato aderente al momento dell’acquisto della bicicletta nuova.

L’Assicurazione BIKE di Pon.Bike Italia offre copertura per il furto anche all’aperto durante l’utilizzo della bicicletta e non solo al chiuso. Le coperture Furto, Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi sono operanti dalle ore 24 del giorno dell’acquisto e per i dettagli rimandiamo alle condizioni di assicurazione.

Quali sono i vantaggi?

I vantaggi in esclusiva per te sono molteplici e molto appetibili, puoi leggerli qui di seguito:

Assicurazione gratuita fornita da Pon.Bike Italia tramite i Rivenditori Autorizzati aderenti Durata del servizio: 12 mesi dalle ore 24 del giorno di acquisto della bicicletta nuova Catena BBB fornita gratuitamente fino ad esaurimento scorte Il valore massimo della bicicletta assicurata non deve essere superiore a €12.000 In caso di furto avrai una copertura totale: sostituzione completa della bicicletta con una di pari valore commerciale o equiparata



Come opera l’Assicurazione BIKE Pon.Bike Italia?

Una volta acquistata la bicicletta nuova, il rivenditore autorizzato aderente attiverà l’assicurazione Bike di Pon.Bike Italia; sarà sufficiente fornire alcuni dati per finalizzare l’attivazione dell’assicurazione e ricevere il contratto di assicurazione emesso da Generali Italia con tutti i dettagli via email.

I dettagli, le bici assicurabili e i negozianti che offrono questo servizio si trovano qui