Una nuova idea di Powermeter

Ormai strumenti comunemente diffusi sulle bici degli amatori, i misuratori di potenza si sono consolidati in varie categorie: applicati sui pedali o sulla guarnitura. Spariti invece quelli sui mozzi e mai nati quelli sulle scarpe. Una nuova idea però è nata a riguardo grazie a due coniugi che vivono in California: l’ingegnere aerospaziale Aram Novikov e Shushanik Khachaturian che si occupa di Marketing per la loro azienda BikeOn, già attiva nella vendita di vari componenti come luci ed anche un motore elettrico da applicare alle bici inventato da Novikov.





Ora BikeOn propone un nuovo misuratore di potenza da applicare alla catena, il CicleClick. Questo powermeter misura infatti la tensione e la velocità della catena e le sue variazioni fornendo la coppia e la potenza applicata. I vantaggi di questo sistema sono il costo, decisamente più economico dei powermeter esistenti, la velocità di installazione, fattibile in pochi secondi e senza attrezzi specifici; la precisione e la compatibilità con qualunque sistema, dato che funziona con qualunque catena.

Gli svantaggi che subito vengono in mente sono la precisione e la dipendenza dalle fluttuazioni e vibrazioni della catena indotte dal terreno, ma Novikov mostra nel dettaglio come questi non siano dei problemi in questo puntuale (seppur casereccio) video:

E come potrete vedere la precisione è paragonabile ad un Favero Assioma montato sulla stessa bici.

Per ogni altra informazione potete visionare il sito dove il powermeter CycleClick è acquistabile come pre-ordine a 174$