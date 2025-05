MVDP torna a gareggiare in MTB a Nove Mesto

Questo weekend torna la coppa del mondo di XC e con lei torna un grande assente degli ultimi anni: Mathieu Van Der Poel. Il fuoriclasse olandese ha dichiarato che quest’anno vuole vincere la maglia iridata nell’unica disciplina in cui non l’ha ancora fatto, cioé la mountain bike. È infatti già stato campione del mondo su strada e di ciclocross. Per entrare in temperatura prenderà il via a Nove Mesto, in Cechia, dove lo attenderà uno Specialized Racing Team gasatissimo dopo i podi brasiliani. Mancherà invece Pidcock, impegnato nel Giro d’Italia.

Riuscirà a dimostrarsi il più forte anche in fuori strada?





