BMC licenzia 40 dipendenti e ferma Scor

BMC ha annunciato importanti misure per stabilizzare l’azienda, concentrandosi sul suo core business con un’organizzazione più snella, compresa la perdita di 40 posti di lavoro a livello internazionale. L’ampia riorganizzazione strategica arriva di fronte alle “significative” sfide economiche che stanno colpendo l’industria della bici.

Il comunicato stampa della BMC spiega che: “Dal boom delle bici legato alla pandemia del 2022, le condizioni di mercato sono cambiate drasticamente in tutta l’industria della bicicletta. A causa del generale declino della domanda e del cupo sentimento dei consumatori legato alle numerose incertezze dell’economia globale, l’industria si trova ad affrontare magazzini pieni ed è anche esposta a una maggiore pressione sui prezzi”.





BMC ha dichiarato di aver adottato misure all’inizio, adeguando gli ordini dei fornitori nel 2023, riducendo anche le scorte. Tuttavia, le misure adottate finora non sono state ritenute sufficienti: “Per garantire una competitività sostenibile e riportare l’azienda su una base economica sana, sono necessarie ulteriori misure di risparmio dei costi”.

“L’azienda si rammarica profondamente di questi passi necessari. Tuttavia, sono essenziali per garantire il futuro”. BMC ha avviato un processo di consultazione con i dipendenti potenzialmente interessati in Svizzera.

BMC ha dichiarato di avere fiducia nelle proprie misure e di essere ottimista per il futuro. Secondo BMC, il core business è rappresentato dalle bici da corsa e da gravel, integrate da modelli nei settori del triathlon, della MTB Cross-Country, delle biciclette elettriche da strada e da pista.

“Il marchio BMC, affermato a livello internazionale, uscirà rafforzato da questa situazione come risultato della riorganizzazione strategica”.

Non è previsto il lancio di nuovi prodotti per i marchi SCOR e Adicta Lab, tuttavia l’azienda continuerà a sostenere i biker, i rivenditori e a vendere la gamma esistente. “Gli sviluppi del mercato saranno attentamente monitorati e tutte le opzioni per il futuro di SCOR e Adicta Lab saranno tenute aperte”.

“BMC è fiduciosa che le misure introdotte stabilizzeranno ulteriormente l’azienda e la faranno tornare al successo. Con una chiara focalizzazione sul proprio core business e un’organizzazione più snella, l’azienda è ben posizionata per affrontare le sfide future e sfruttare le nuove opportunità di crescita.”