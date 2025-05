La bici da argine 2.0

Le bici si evolvono, che siano mountain bike, bici da corsa o bici elettriche. Ed anche lei, la tanto famigerata Bici da Argine, nel 2025 è diversa rispetto a quella che ha coniato un termine, che ha dato il via ad un modo di vivere, insomma una specie di Citroen 2 cavalli delle mountain bike che tanto fece discutere. E che tutt’ora viene usata per descrivere il mezzo che i biker da pianura prediligono.

Quest’anno però, per una delle mie rare sortite là dove il monte più vicino si vede solo durante le giornate ventose e limpide aguzzando la vista, a farmi compagnia c’è una bici da argine che da argine non vorrebbe essere, perché tutti la chiamano Gravel, da ghiaia. Eppure questa Cannondale Topstone è, come la bici da argine, un ibrido (rigorosamente senza motore e batteria) che non si sa se sia una mountain bike o una bici da corsa con le gomme un po’ più larghe.





Già, perché la Topstone è stata lanciata con il motto “Tre bici in una“, ed in effetti se le cambiamo il manubrio e ci mettiamo uno da mountain bike, eccoti la frontina anni ’90 con 40mm di escursione all’anteriore, grazie alla Lefty Ocho, e un similsistema di sospensione al posteriore che in teoria avrebbe 30mm di travel, in realtà serve a filtrare le vibrazioni provenienti dal terreno.

D’altronde facciamo due conti: le gomme da 44mm di larghezza corrispondono circa ad 1.9″, quasi 2.0″, e qui scatta l’amarcord dei tempi che furono quando si girava con le 26″ e i gommini di cartavelina, ma tutto era più leggero e più bello. Anche il sole splendeva sempre.

Ma poi ecco il demonio. Ella! La trasmissione senza forcellino, per di più wireless con la satanica batteria che vuole essere ricaricata ogni tanto. Tonnellate di peso, milioni di Euro, e alla prima caduta il telaio si spezzerà come un grissino perché non c’è il componente più bello e meglio ingegnerizzato della storia della bici: il forcellino!

Non inizio neppure a parlare dei cerchi in carbonio a profilo alto, perché so già che qualcuno avrà pronta la bambolina Voodoo con la mia faccia, pronta ad essere infilzata dopo aver ripulito alla perfezione quella tripla che, lei sì!, portava gioia e figli maschi.

Ma allora, come va questa Topstone? Non è una gravel, non è una mountain bike, ha accrocchi del demonio in ogni dove. Eppure è una bici, si muove solo se mi decido a spingere con le gambe e, per una volta tanto, non c’è stato bisogno di una salita e della relativa discesa per farmi divertire. Solo tanti argini, alcuni con delle vere e proprie sterrate, altri con un sentierino a fianco, ed il mare come meta. Cosa volere di più?