Nuova Unno Horn

Unno presenta la nuova Horn, una full da XC molto leggera e con tanti dettagli ben pensati.

[Comunicato stampa] Quando abbiamo realizzato l’originale Horn nel 2018, si trattava di una razza rara nella sua categoria. Si distingueva come uno dei telai di produzione più leggeri mai realizzati, con una geometria mai vista prima. Tuttavia, ciò che una volta era fuori dal comune è presto diventato la norma per il moderno XC. Da allora, ci siamo dedicati a perfezionare i layout in carbonio e a spingere le geometrie moderne, cercando di ottenere il miglior equilibrio possibile tra peso e rigidità nel settore.





La nuova Horn rappresenta una sofisticata evoluzione del suo predecessore, conservando il nostro DNA gravity con un’integrazione di riferimento delle sospensioni. Velocissima in salita, estremamente sicura in discesa e super leggera. È una macchina pronta per le gare XC che offre prestazioni senza compromessi per i ciclisti che pretendono il meglio su qualsiasi percorso. Il peso della versione SL è di 9.6 kg, compreso il reggisella telescopico e il blocco remoto delle sospensioni.

Dettagli Unno Horn

Il telaio è composto da un mix di fibra di carbonio ad alta resistenza e ad alto modulo, che offre la miscela perfetta di resistenza e rigidità per trasmettere tutta la potenza dalle pedivelle al terreno.

Serie sterzo con tecnologia Block-Lock per proteggere le leve/telecomandi del manubrio dall’impatto con il tubo orizzontale.

Cockpit integrato Deux con elevata rigidità per la massima reattività.

I cavi dei freni e del cambio possono essere fatti passare dalla parte posteriore quando il telaio è assemblato ed escono sul tubo sterzo, passando dal triangolo posteriore a quello anteriore senza dover smontare il telaio. Inoltre, sono completamente guidati per un’esperienza di guida silenziosa.

Il design dei foderi flessibili consente di risparmiare peso eliminando il perno posteriore con i cuscinetti e l’hardware, senza compromettere la sensibilità della sospensione.

Il buco per il passaggio del cavo del deragliatore posteriore è nascosta, in modo da non lasciare un buco vuoto visibile quando si utilizza un deragliatore wireless.

Ammortizzatore seminascosto ma completamente accessibile per facilitare la manutenzione e la regolazione.

I foderi sono abbastanza larghi da poter montare pneumatici da XC fino a 2,6″.

Il reggisella telescopico incluso in tutte le versioni garantisce la massima libertà di movimento in discesa.

Il parafango posteriore integrato protegge il perno del fodero da sporco e detriti.

Le guarnizioni in gomma proteggono tutti i cuscinetti da fango, sporco e acqua, aumentandone la durata.$

Protezione del fodero della catena per una guida silenziosa.

BB filettato per una migliore compatibilità generale e facilità di manutenzione senza rumori o giochi a lungo termine.

Il telaio può ospitare fino a 2 borracce.

Morsetto reggisella integrato.

Guida catena integrata con superficie interna in gomma.

La bicicletta viene fornita con rotori da 160 mm, ma il telaio può montare rotori posteriori fino a 180 mm.

La nostra piattaforma XC presenta un rapporto di leva più basso all’inizio dell’escursione per ridurre al minimo i movimenti indesiderati della sospensione, soprattutto quando ci si alza dalla sella alleggerendo la ruota posteriore. Dal punto SAG fino alla fine della corsa, la progressione aumenta abbastanza da evitare impatti bruschi, creando una guida fluida e controllata. Abbinato a un ammortizzatore specificamente tarato, si ottiene un assetto ideale.

L’anti-squat è impostato su un valore neutro del 100%, consentendo una pedalata efficiente senza la necessità di bloccare l’ammortizzatore, rendendo la bicicletta reattiva e capace in una vasta gamma di condizioni.

Geometria Unno Horn

Montaggi e prezzi sul sito Unno.