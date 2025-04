Nuovi pedali Look Trail Roc

Look presenta i nuovi pedali flat Trail Roc, prodotti in Francia.

[Comunicato stampa] LOOK Cycle ha svelato l’ultima versione del suo pedale Trail Roc, progettato per enduro, gravity e trail riding. Con la loro piattaforma concava e otto perni filettati regolabili per lato, i nuovi pedali offrono il massimo grip, stabilità e controllo. Progettato e prodotto in Francia, il nuovo design distribuisce in modo ottimale gli spostamenti del peso per un controllo, una precisione e un divertimento migliorati.





Trail Roc è progettato con le dimensioni, la forma e le caratteristiche ideali per tenere i piedi dei ciclisti ben piantati e la loro mente concentrata sulla corsa. La sua forma concava blocca ogni piede per una connessione solida e stabile, mentre la superficie centrale liscia offre un comfort migliorato sotto il piede. I nuovi archi anteriori e posteriori forniscono un’area di contatto più uniforme sulla piattaforma da 105×106 mm, aggiungendo stabilità e supporto anche sui sentieri più difficili e sui dislivelli più grandi.

Con otto perni filettati posizionati simmetricamente su ogni lato, la forma concava della piattaforma del nuovo Trail Roc fa sì che i perni esterni siano posizionati 2 mm più in alto rispetto a quelli all’interno. I perni esterni rialzati forniscono una presa aggiuntiva dove è più necessaria, assicurando una stabilità impressionante sulle radici, nel fango e quando ci si impegna ad alta velocità. I perni di qualità premium, posizionati strategicamente, sono progettati per mordere le suole in gomma per una trazione solida come una roccia. Tutti i perni sono regolabili per adattarsi allo stile, alle calzature e alle condizioni di guida di ogni ciclista.

Robusto e affidabile

Progettati per i sentieri più difficili, i pedali Trail Roc offrono prestazioni durature con la massima affidabilità e una manutenzione minima. Ogni pedale è realizzato in Francia e il processo di fabbricazione, la precisione e la qualità di ogni pedale sono completamente controllati.

Progettato per essere leggero, con soli 224 g per pedale, il Trail Roc è anche incredibilmente robusto. Costruito con componenti di prima qualità appositamente reperiti e testati, i pedali sono dotati di un lungo perno passante sovradimensionato per una maggiore capacità di carico e un’elevata leva. Cuscinetti a cartuccia a doppia tenuta e una boccola in alluminio assicurano un’azione fluida e affidabile e proteggono da sporco e umidità. L’asse e i cuscinetti sono pre-ingrassati durante il montaggio.

Le teste dei perni, di nuova concezione e facili da sostituire, sono incassate nel corpo del pedale per proteggerle da urti e abrasioni.

Alexandre Lavaud, Category Manager in LOOK Cycle, afferma: “Il nostro pedale LOOK Trail Roc ‘made in France’ è tornato ed è migliore che mai. Abbiamo ascoltato il feedback dei ciclisti e progettato il nuovo Trail Roc con un corpo in alluminio resistente, un’ampia piattaforma concava e otto perni posizionati strategicamente per una presa eccezionale. Li abbiamo anche resi super robusti e affidabili, così puoi passare meno tempo in officina e più tempo sui sentieri.”

Caratteristiche principali

Corpo: alluminio concavo 46000

Ingombro: 105 x 106 mm

Perni: 8 perni regolabili da 12 mm per lato

Asse: Chromoly+

Perno: cuscinetti a cartuccia a doppia tenuta, boccola in metallo e sistema di tenuta premium

Q-FACTOR 56 mm

Profilo: 17 mm

Peso: 448 g al paio

Prezzo e disponibilità

Il LOOK Cycle Trail Roc è disponibile in tre varianti di colore: Classic Black, Hope Green e Bold Purple. I pedali sono disponibili per l’acquisto presso i rivenditori LOOK Cycle in tutto il mondo e online tramiter www.lookcycle.com.

Prezzo consigliato al pubblico: €99,90