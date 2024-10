Pedali Look Trail Roc+ Signature Series Thomas Genon

Ci sono appena arrivati i pedali Look Trail Roc+ Signature Series personalizzati da Thomas Genon. Eccovi i dettagli prima di montarli sulla bici di Oscar.

[Comunicato stampa] I pedali Trail Roc+ di LOOK sono stati sviluppati rigorosamente insieme agli atleti durante due anni di test in laboratorio e sul campo, con ogni prodotto progettato con precisione per offrire prestazioni di alto livello.







.

La forma asimmetrica e l’ampia piattaforma dei Trail Roc+ offrono un controllo massimo anche durante gli atterraggi, le curve e le discese più difficili, mentre il profilo concavo e lo spessore di 16 mm migliorano la sicurezza degli appoggi e la distanza da terra, offrendo una trazione eccezionale e rafforzando la stabilità. Dieci perni regolabili permettono ai ciclisti di regolare la posizione dei piedi e personalizzare la configurazione, assicurando una presa ottimale indipendentemente dalla posizione di guida e dalle condizioni.

Costruiti con un corpo in alluminio forgiato leggero, cuscinetti a cartuccia a doppia tenuta, boccole in metallo, un cuscinetto a rullini e perni sostituibili, questi pedali sono progettati per durare e soddisfare i più alti requisiti del mountain biking in condizioni estreme.

Disponibili per un periodo limitato, i pedali della Signature Series Trail Roc+ celebrano la fusione tra arte, ingegneria e innovazione guidata dagli atleti.

Caratteristiche Look Trail Roc+

Corpo: alluminio forgiato

Asse: chromoly+

Albero: cuscinetti a cartuccia a doppia tenuta, boccola metallica e sistema di tenuta di alta qualità

Superficie: 104 x 101 mm

Peso rilevato da noi: 207 grammi l’uno

Perni: 10 perni regolabili di 12 mm per lato

Profilo: 16 mm

Prezzo consigliato: 179,90 €

Look