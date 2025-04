Bici della settimana: la Pivot Firebird di ValeBG

Pivot Firebird 5th gen. Nel marasma delle endurone che passano i 15Kg mi ha colpito la Firebird perchè è un ottima scalatrice con un buon rapporto peso/escursione e la sua reattività. Prima di prendere il telaio ci ho girato un giorno intero a Finale a noleggio, dopo 3 discese ci ho preso confidenza e mi sono convinto. La bici si pedala veramente bene, abituato a pedalare la Dune (elettrica) la prima volta che l’ho provata ho avuto l’impressione ci fosse sotto il motore da quanto reagisse alle pedalate e nei rilanci, per contro il dw link è una brutta bestia da gestire, non è una bici per chi vuole scendere con calma, più gli dai più ti da. Pivot è famosa per i telai in carbonio molto rigidi infatti in discesa anche con la molla si fa ben sentire; insomma in discesa non è una cuscinona. Ho montato questa bici partendo dal solo telaio e trovandomi bene con il formato mullet delle bici precedenti ho fatto assemblare il cerchio posteriore da 27.5.

Montaggio





Telaio: Pivot Firebird 5th gen Tg L

Ruote: Santacruz Reserve 30 29/27.5 con mozzi DT240 post e DT350 ant

Forcella: Fox 36 Grip2 170mm

Ammortizzatore: Ohlins TTX22

Freni: Hope Tech 4 V4 con dischi Hope da 203mm

Gomme: Assegai maxxgrip exo+ 29×2.5 + Continental Xynotal Trail Endurance 27.5×2.4

Manubrio: Syncros Hixon con attacco garmin

Reggisella: Oneup 210mm

Sella: Prologo carbon

Guarnitura: SRAM X01

Cassetta: SRAM XX1 rainbow 10-52, cambio xx1

Pedali: Shimano XTR con assi in titanio

Peso; 14.7Kg con pedali e parafango e portaborraccia

Peso nuda: 14.2kg

