Nuovo casco Fox Rampage RS

Fox presenta la nuova versione del suo casco integrale Rampage RS. Ecco tutti i dettagli.

[Comunicato stampa] Fox Racing, leader mondiale nell’attrezzatura e nell’abbigliamento per motocross e mountain bike, presenta il nuovissimo casco Rampage RS (Race Spec) per mountain bike di livello professionale. Già indossato da Jackson Goldstone, Tahnée Seagrave e Nina Hoffmann in sei Coppe del Mondo UCI di Downhill Mountain Bike (al 7 luglio 2025), il Rampage RS è stato progettato per soddisfare le esigenze degli atleti di downhill e gravity. Primo casco da downhill di livello professionale ad essere dotato del sistema Mips Integra Split, il Rampage RS è più leggero e aerodinamico del suo predecessore e supera gli attuali standard di protezione del settore.





Il casco Rampage è arrivato sulla scena nel 2006 e ha visto molte iterazioni, tra cui l’introduzione di una calotta in fibra di carbonio nel 2013, diventando noto come “RPC” (Rampage Pro Carbon) e adottando la tecnologia Mips di gestione della rotazione nel 2021. Dal suo debutto quasi 20 anni fa, il casco Rampage si è guadagnato numerosi riconoscimenti e la reputazione di essere uno dei caschi più protettivi del paddock professionale.

Il Rampage RS soddisfa una combinazione di certificazione e-bike (NTA-8876) e lo standard europeo di sicurezza dei caschi per motociclisti (ECE 22.06) specifico per la mentoniera. La certificazione e-bike testa l’impatto a una velocità più elevata e a una soglia di danno più bassa rispetto alla specifica standard per i caschi utilizzati per la mountain bike in discesa (ASTM F1952). L’ECE 22.06 testa l’impatto della mentoniera a una velocità più elevata e utilizza criteri di rottura diversi rispetto all’ASTM 1952 – forza anziché deflessione. Inoltre, il Rampage RS è più leggero di 250 grammi e più aerodinamico del 5% rispetto al suo predecessore. La nuova forma della testa, ora coerente con i modelli standard Rampage, Proframe e Speedframe, offre un maggior numero di taglie, dalla XS alla XXL, per massimizzare il comfort in bici.

L’acronimo RS sta per Race Spec nella convenzione di Fox Racing sui nomi dei prodotti e si riferisce all’ampia lista di caratteristiche come il sistema Mips Integra Split che consente di regolare la vestibilità, densità di schiuma ottimizzate per proteggere dagli impatti ad alta e bassa velocità e massima ventilazione. Altre caratteristiche sono la costruzione leggera della calotta in fibra di carbonio, la visiera a due posizioni per la compatibilità con la GoPro e la fodera e i guanciali ionici+ rimovibili e lavabili. Disponibile in due colori e in vendita al prezzo di 599 euro, il Rampage RS include una visiera da fango a clip, il supporto per GoPro, guanciali e fodera più spessi per regolare la calzata, hardware extra e una custodia di qualità superiore.

