[Test] Maxxis High Roller III

È passato un po’ di tempo dall’ultimo aggiornamento del leggendario pneumatico High Roller di Maxxis, arrivato per la prima volta sulla scena oltre vent’anni fa, ma qualche mese fa l’ultima versione è stata resa disponibile in una serie completa di carcasse e misure. Lo scorso autunno ho iniziato a testare la nuova gomma esclusivamente nell’opzione DH e, quando in primavera sono state rese disponibili le carcasse EXO e Double Down, ho iniziato a utilizzare queste versioni. Dopo aver testato ogni livello di utilizzo del nuovo copertone, è arrivato il momento della recensione finale, quindi continuate a leggere per lo scoop completo…

Dettagli Maxxis High Roller III

Mescola 3C MaxxGrip

Opzioni di carcassa EXO, DoubleDown e DH

29″ e 27,5″ X 2,4″ di larghezza

Pesi: variano a seconda della taglia/carcassa, ma generalmente sono inferiori a quelli dichiarati sulla nostra bilancia

Da 79.90 a 84.90€





Come i suoi predecessori, il nuovo High Roller III, che presenta un hot patch con la scritta “High Roller”, ha 2 tasselli di forma simile in ogni fila centrale. La forma e il profilo di questi tasselli sono più vicini a quelli di uno Shorty rispetto alle versioni precedenti, che avevano una rampa aggressiva e si alternavano tra strette e larghe. Le scanalature dei tasselli centrali si alternano ancora tra verticali e orizzontali. La nuova disposizione delle lamelle centrali apre tre ampi canali verticali e trasforma l’High Roller da pneumatico a rotolamento veloce, destinato ai fondi duri, in uno pneumatico più versatile, che migliora notevolmente in condizioni di terreno smosso.



Il profilo dello pneumatico è decisamente intermedio. Non lo descriverei né come tendente all’estremità più arrotondata né a quella più squadrata dello spettro.

La performance in curva, o almeno gran parte di essa, risiede nei tasselli laterali, che sono robusti e ben sostenuti. C’è un canale in rilievo a forma di C poco profondo, tagliato nella superficie esterna per dare una leggera elasticità e si noterà una contenuta scanalatura verticale su ogni secondo tassello d’angolo. A mio parere, l’approccio di Maxxis al tassello laterale è ciò che rende questo pneumatico prevedibile sia in condizioni di fondi morbidi che duri.

Con una misura di poco superiore a 2,4″ su un cerchio con diametro interno di 30 mm, il dimensionamento è quanto di più preciso si possa chiedere.

Maxxis High Roller III su sentiero

Lo scorso inverno ho avuto abbastanza tempo a disposizione su questo pneumatico per pubblicare una recensione completa, ma avevo guidato solo la versione con carcassa da DH nel bike park e su una e-bike, quindi, nell’interesse di misurare la velocità di rotolamento/arrampicata, ho aspettato fino a quando non sono entrato in possesso di un set di carcasse EXO e Double Down con cui dilettarmi. Tenendo conto di ciò, inizierò con questo aspetto e, sorprendentemente, l’High Roller III si è comportato meglio di quanto mi aspettassi.

Sebbene Maxxis indichi questo pneumatico come un 2,5 su 5 nella sezione “velocità di rotolamento” della pagina di destinazione dell’High Roller III, non lascerei che questo vi scoraggi dal montarlo su una bici da trail se la sua disposizione generale sembra essere adatta a voi e al vostro terreno locale. Ho constatato che non solo questo pneumatico prende velocità e rotola abbastanza velocemente, ma che arrampica anche bene. I tasselli centrali non sono molto alti e quindi non si contorcono e non si deformano molto sotto l’effetto del peso, quindi si muovono in modo abbastanza efficiente. Per dirla in modo più semplice, non relegherei questo pneumatico a compiti puramente “gravity”.

Passando alla parte più interessante, possiamo parlare delle performance dell’High Roller III in discesa. Come ho già detto, è passato dall’essere uno pneumatico da fondi duri a rotolamento veloce ad essere orientato più verso i terreni misti. Nel complesso, ho riscontrato che raggiunge il miglior equilibrio che si possa chiedere quando si è a cavallo tra le condizioni di terreno smosso e duro. In piena estate è proprio quello che si ottiene quando i sentieri diventano secchi. Mi è piaciuto molto il fatto che i tasselli ampiamente distanziati gli permettessero di mordere i tratti di sentiero scassati, mentre offriva comunque un supporto in curva solido e prevedibile sulle paraboliche asciutte e compatte. Forse non si riesce a spingere la ruota anteriore con la stessa forza con cui si spinge un Assegai, ma è prevedibile e non cede senza preavviso.

L’High Roller III è stato altrettanto sorprendente su terreni umidi, smossi e argillosi, e la sua capacità di mantenere la linea su ripidi fuoripista è stata altrettanto impressionante. L’unico aspetto negativo di uno pneumatico così valido in un’ampia gamma di condizioni è che si consuma un po’ più rapidamente rispetto ad altre offerte. Vale la pena di ricordare che l’usura è distribuita su un numero minore di tasselli, ma questo è solo un problema intrinseco del design del pneumatico. Infine, per quanto riguarda la frenata, lo giudicherei abbastanza buono, ma non aggressivo come altri pneumatici con più e/o più alte tassellature, ma d’altra parte scorre un po’ più velocemente ed è più prevedibile, più stabile e meno stravagante di altre offerte simili.

Conclusioni

Nel complesso, il Maxxis High Roller III ha detronizzato il Magic Mary dopo molti anni come mio pneumatico preferito per le condizioni miste. Anche se l’usura è un po’ più rapida, se lo si considera solo dal punto di vista delle prestazioni, credo che questo pneumatico sia difficile da battere se si passa frequentemente da un sentiero con fondo smosso ad uno con fondo duro. Sebbene l’High Roller III sia un po’ costoso, non credo che si sia consumato in modo estremamente veloce. Detto questo, penso che offrire una versione MaxxTerra sarebbe una buona decisione da parte di Maxxis in futuro. Comunque sia, non mi sorprende che questo pneumatico abbia trascorso molto tempo sulle bici di Jackson Goldstone e Dan Booker quest’anno: è davvero ottimo.

www.maxxis.com