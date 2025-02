[Replay] Jackson Goldstone vince la Redbull Hardline 2025

In un’incredibile corsa al riscatto, Jackson Goldstone (CAN) ha vinto la gara maschile della Red Bull Hardline Tasmania, aggiudicandosi la vittoria per 0,233 secondi e facendo registrare il tempo più veloce di 3:17.096, seguito da Asa Vermette (USA) al secondo posto e Troy Brosnan (AUS) al terzo.

Per il ventenne si tratta della seconda vittoria, dopo quella ottenuta al suo debutto in Galles nel 2022, dove, a soli 18 anni, è stato il più giovane a vincere il Red Bull Hardline e l’unico rider ad aver vinto al suo debutto.







Dopo il crash nel 2024, la Hardline di oggi segna la prima gara di Goldstone al rientro dopo 12 mesi di convalescenza, rendendo questo momento particolarmente speciale per lui. “Questa è la mia prima gara importante e tornare a vincere è probabilmente uno dei momenti più importanti della mia vita, non so nemmeno cosa dire, è stato fantastico”. Ha detto Goldstone.

Una sola donna in partenza, Gracey Hemstreet, che ha vinto.