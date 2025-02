Crankbrothers Cleat Tool: tacchette posizionate bene

Insieme al Twin Tube ci è arrivato da Crankbrothers anche questo Cleat Tool, un attrezzo pensato per posizionare le tacchette e farle rimanere in sede fin quando non si sono serrate propriamente sulle scarpe. Il suo funzionamento è molto facile ed intuitivo, come potete vedere nel breve video qui sotto, ed è compatibile anche con le tacchette SPD e di altri marchi.

Interessante il misuratore della profondità della scarpa, comodo per capire se serve uno spessore o no a seconda della combinazione tacchetta/modello di scarpa.







.

Cosa ne dite, è un attrezzo utile?

Crankbrothers Cleat Tool: 5.99€