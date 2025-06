[Test] Ruote Crankbrothers Synthesis Enduro Alloy 2.0

Crankbrothers ha appena annunciato una nuova linea di ruote e cerchi completi in alluminio con offerte per Enduro, e-bike e DH. Denominata Synthesis 2.0, questa versione è dotata di cerchi aggiornati con una parete del cerchio più spessa, ma una parte importante della storia riguarda i mozzi di produzione propria. Con la scadenza della leggendaria e collaudata tecnologia a cricchetto a stella di DT Swiss, Crankbrothers ha adottato questo tipo di meccanismo di ingaggio come fulcro dei suoi nuovi mozzi. Per quel che vale, offrono anche i Synthesis 2.0 con mozzi Industry Nine 1/1 a un costo maggiorato. Crankbrothers è stata così gentile da inviare un set di ruote di livello Enduro da testare con largo anticipo rispetto all’uscita di oggi, il che ha permesso di avere abbastanza tempo a disposizione per una recensione adeguata, quindi eccoci qui! Continuate a leggere la recensione completa…

Dettagli Crankbrothers Synthesis Enduro Alloy 2.0

Colori argento o nero

Mozzi CB Ratchet (testati) o Industry Nine 1/1

Ruote da 27.5″, 29″ e miste (testate)

Innesto a cricchetto a stella 36T per un servizio senza attrezzi

28 fori anteriori / 32 fori posteriori

Raggi con curvatura a J

Nippli in lega

Valvole e nastro tubeless inclusi

2.075 grammi (ruote miste / driver XD) con nastro e valvole, nostra bilancia

Garanzia a vita sui cerchi

699,98€





La nuova grafica è la prima cosa che si nota al primo sguardo. Ma c’è dell’altro. Secondo Crankbrothers, la superficie pallinata contribuisce a indurire il cerchio e a renderlo più resistente alle crepe superficiali. CB sostiene che i test di laboratorio hanno dimostrato che la combinazione di alluminio 6069 e pallinatura ha fornito “oltre il 200% di aumento della resistenza alla fatica e oltre il 70% di aumento della resistenza alla trazione finale” rispetto ai cerchi in lega Synthesis 1.0. Sebbene le affermazioni relative all’impatto possano essere complicate da verificare, la nuova superficie è sicuramente più resistente e facile da vedere.

Mi scuso per la sporcizia, ma questo è stato il primo smontaggio della mia ruota. Dopo molti chilometri senza manutenzione, ho smontato questo mozzo per la sua prima manutenzione, anche se è stato necessario soprattutto per scattare questa foto. Il cricchetto da 44T è supportato da molle su entrambi i lati e da una robusta guarnizione. Uno degli aspetti positivi dei mozzi a cricchetto è che in genere non necessitano di attrezzi: con un rapido strattone alla cassetta si può pulire l’interno e riempire di nuovo di grasso senza bisogno di attrezzi speciali.

Il nuovo cerchio è leggermente più spesso in alcune aree critiche, ma mentirei se affermassi che il mio occhio è in grado di rilevare una differenza sostanziale rispetto al suo predecessore. Ad onor del vero, non ho mai avuto problemi con quel cerchio, anzi è stato il mio cerchio in alluminio preferito negli ultimi anni. Questo è dovuto in parte alla parete del tallone piuttosto spessa, ma ho anche apprezzato molto l’approccio specifico all’anteriore e al posteriore, non solo per il numero di raggi ma anche per la larghezza del cerchio, con un profilo più stretto dietro e più largo davanti.

I nuovi mozzi sfoggiano una grafica semplice e pulita e hanno un guscio robusto che sembra abbastanza resistente.

Infine, ma non meno importante, sono inclusi il nastro per cerchi e un semplice set di valvole. Come accenno alla durata e con una minore preoccupazione per il peso, l’intera linea Synthesis 2.0 è dotata di nippli in ottone…

Crankbrothers Synthesis Enduro Alloy 2.0 sul sentiero

Dopo una configurazione tubeless indolore, le ho montate sulla mia Santa Cruz Nomad e sono partito per i sentieri. Fin da subito, non posso dire di aver notato nulla di eclatante in termini di qualità di guida, ma questo è tipico di un set di ruote utilitarie in alluminio. Piuttosto, le Synthesis 2.0 sono passate in secondo piano fino a quando non si sono verificati impatti occasionali di grandi dimensioni, quelli che ti fanno saltare nervosamente dalla bici per ispezionare le ruote. Sono felice di poter affermare che nessuno di questi urti ha causato ammaccature o disallineamenti di rilievo. Dopo circa una mezza dozzina di giri ho dovuto ritensionare i raggi e fare un paio di piccoli aggiustamenti di assetto, ma da allora sono state assolutamente resistenti come chiodi.

In termini di caratteristiche di guida sul fronte dell’ingaggio, penso che la scelta di 44 denti sia una via di mezzo moderata tra ciò che DT Swiss offre di serie (36T) e come upgrade (54T). I nuovi mozzi offrono un innesto relativamente veloce, ma non sono molto rumorosi e si sono dimostrati durevoli e a bassa manutenzione. Per quanto riguarda il peso, è certamente possibile trovare ruote complete in alluminio più leggere a un prezzo simile – mi vengono in mente le Race Face Turbine. Ma come le Turbine, la maggior parte di esse è dotata di nippli in alluminio e possibilmente anche di raggi a trazione diretta. Sebbene non abbia grosse lamentele nei confronti dei nippli in alluminio, se vivete in una zona costiera possono corrodersi e guastarsi prematuramente, e in più dovete avere un tocco piuttosto leggero quando li serrate, cosa che non è sempre molto pratica sui sentieri. Quindi, se siete molto esigenti con i vostri attrezzi, probabilmente è meglio usare nippli in ottone e raggi J-bend, anche se costano qualche grammo in più. Pur attestandosi sui 2.000 grammi, le Synthesis 2.0 non sono affatto un peso piuma, ma hanno un punteggio leggermente superiore per quanto riguarda la durata.

Conclusioni Crankbrothers Synthesis Enduro Alloy 2.0

Durante il periodo trascorso a bordo delle Synthesis 2.0 non ho avuto alcun problema. Hanno scongiurato il pericolo di pizzicature, resistendo alle ammaccature. La qualità dei mozzi è piuttosto buona per un’offerta semplice e non di lusso, con una manutenzione facile e un innesto solido. Inoltre, sono un grande fan dell’approccio specifico per l’anteriore e il posteriore, che offre una sensazione di maggiore morbidezza all’anteriore e una caratteristica più rigida e robusta al posteriore. Infine, ma non meno importante, la garanzia a vita dovrebbe fugare ogni preoccupazione sulla durata a lungo termine. In definitiva, se siete alla ricerca di un set di ruote completo in alluminio, le Synthesis 2.0 meritano assolutamente di essere prese in considerazione e, a mio parere, dovrebbero essere in cima alla lista.

www.crankbrothers.com