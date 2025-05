[Test] Crank Brothers Klic HV Mini Floor Pump

La Crank Brothers Klic HV Mini Floor Pump è una pompa da portare con sé nello zaino per quando serve rigonfiare una gomma quando si è in giro. Ha la particolarità di avere un piedino estraibile e di un manico che si può girare a 90°, in modo da venire usata verticalmente come una mini pompa da pavimento (da qui il nome). L’avrete vista diverse volte nei video di Steve Ude, perché è effettivamente molto comoda da usare e molto veloce nel rigonfiare i copertoni ad una pressione decente, vale a dire 1.5-2 bar.





Pesa 186 grammi sulla nostra bilancia ed è lunga 32.5 cm, cosa che la rende trasportabile solo con uno zaino. In un classico marsupio non ci sta, e non ha attacchi per essere montata sul tubo obliquo.

È dotata di una prolunga estrabile lunga ben 27 cm, motivo per cui è facile trovare la posizione migliore della pompa anche su sentiero, tanto non bisogna essere appiccicati alla ruota.

Agganciare la prolunga alla pompa è semplicissimo, grazie ad un meccanismo magnetico.

La maniglia ribaltabile è comoda per essere impugnata con una mano, ed il volume d’aria è bello grande, come d’altronde ci si aspetta da una pompa di queste dimensioni.

Come detto in apertura, il vantaggio sta nel poterla usare come una pompa da pavimento, risparmandosi tanta fatica rispetto ad una pompetta classica e velocizzando notevolmente l’operazione.

Rispetto alle bombolette di Co2 e ai minicompressori con batteria, la Crank Brothers Klic HV Mini Floor Pump consente di gonfiare quante gomme si vogliono senza paura di finire la scorta di Co2 o la batteria, dunque ben si presta ad uscite di gruppo se uno dei biker ha con sé lo zaino in cui trasportarla o a giri di più giorni.

Prezzo: 69.99€ sul sito Crank Brothers, o 48.99€ su Bike Discount.