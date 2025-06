Una tranquilla giornata sul Pasubio

Sulla strada del ritorno da Leogang ho deciso di fermarmi a fare una pausa in un posto che non visitavo da anni: la Vallarsa e il massicico del Pasubio. Via dal trambusto della coppa del mondo di MTB, ho trovato un B&B super tranquillo in cui ero l’unico ospite, visto che siamo fuori stagione e in una giornata feriale. Lo so che la cosa sembra un po’ asociale, ma ogni tanto non è male stare un po’ con se stessi e farsi avvolgere dall’ambiente circostante. In questo caso si tratta di una natura rigogliosa e di un posto dove il turismo non ha lasciato la sua impronta. Quella che ha lasciato un’impronta indelebile è stata la prima guerra mondiale, sotto forma di strade e sentieri militari che, per noi mountain biker, sono un vero tesoro.





L’unico posto aperto per una cena frugale è un bistrot ad Anghebeni, dove fra l’altro mangio un’ottima lasagna. Anche lì, sono l’unico avventore. Visto che alle 20:00 chiude, mangio, mi bevo una birra in un boccale medioevale e me ne torno al B&B dove avevo visto un libro che riporta i ricordi dei soldati che hanno combattuto in questi posti.

Fuori i tuoni dell’ennesimo temporale riecheggiano fra i monti, la calma è assoluta e io mi immergo nel Pasubio della Grande Guerra prima di addormentarmi.

Il giorno dopo, il sole splende e mi attende una colazione grandiosa con soppressa, formaggio locale e tante altre delicatessen che mi danno energia per il giro che intendo intraprendere:

La descrizione si trova nell’itinerario che vedete qui sopra, ma ve la voglio proporre nella versione che Gianluca Missiroli ha condiviso sulla sua pagine MTB Romagna, parafrasando la mia, perché mi è piaciuta molto.

Tutto inizia all’Arlach 8, un B&B come pochi: partenza da Anghebeni risparmiando così ottanta metri di dislivello, che non è poco. Tredici chilometri di asfalto, sei volte cento metri in su, e finalmente il Pian delle Fugazze è primo respiro d’alta quota. È da lì che parte la Strada degli Eroi.

Il bosco si apre, la luce cambia. Le gallerie scavate nella roccia ci risucchiano nel ventre della montagna, e non è solo un cambio di versante: è un passaggio dimensionale. Di là, la Pianura Padana soffia umidità, nebbia, memoria.

Poi, in silenzio, si arriva al Rifugio Papa. Sosta obbligata: non c’è acqua da qui in avanti, solo la compagnia muta delle Sette Croci e la memoria pesante del fronte.

Da lì, il sentiero si fa capriccioso: spingi la bici, poi pedali, poi spingi ancora. È il cuore del Pasubio, pieno di crateri, grotte come ferite, resti di un tempo che pesa.

Ma dopo la fatica, ecco il premio: lunghi traversi pedalabili, il ritmo torna, la montagna si fa complice. Alla Bocchetta delle Corde si apre il bivio: est o ovest del Monte Testo? L’est è un filo sul vuoto, l’ovest un sentiero gentile, dove anche la bici tira il fiato. C’è un panorama che si infila negli occhi.

Poi si torna indietro, e parte la discesa: fondo di terra, curva dopo curva, fino alla Bocchetta dei Foxi, la lunga discesa finale un sentiero con tornanti stretti, sassi birbanti, e poi di nuovo il bosco.

Si esce su una forestale, trecento metri tutti in giù, e il cerchio si chiude ad Anghebeni.