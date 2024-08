Si sono appena concluse le prove di downhill che assegnavano la maglia iridata 2024, a Vallnord. Valentina Höll si riconferma campionessa del mondo per la terza volta, mentre Loris Vergier approfitta della caduta del campione uscente Loic Bruni, che era in testa di 1.6 secondi, per portare a casa la vittoria.

Fra le donne la migliore italiana è Eleonora Farina, sedicesima, fra gli uomini Davide Palazzari, diciottesimo.







.

Classifiche complete uomini elite, donne elite.