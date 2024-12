Winter Cup edizione Feste al via!

Volete sfondarvi di cenoni, pranzoni, aperitivi e gozzoviglie varie? Allora ecco un ottimo modo per bruciare le calorie prima che si trasformino in adipe: la Winter Cup edizione Feste!

Partecipa alla nostra Winter Cup 2024 pedalando sulla tua bici (MTB, bici da corsa, Ebike e gravel) o sui rulli e vinci 1 manubrio Syncros Hixon iC SL (3° classificato), 1 luce anteriore Syncros Nanaimo 1200 (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 2.000 punti), 1 attrezzo da manubrio Syncros iS tubeless (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 500 punti).





Come ottenere punti



.

1 km all’aperto in MTB o in gravel = 1 punto

1 km all’aperto in bici da corsa = 0.8 punti

1 km all’aperto in Ebike = 0.5 punti

1 km sui rulli = 0,25 punti

Bonus

Ogni 500 metri di dislivello in salita all’aperto in MTB o in gravel = 100 punti

Ogni 500 metri di dislivello in salita all’aperto in bici da corsa = 80 punti

Ogni 500 metri di dislivello in salita all’aperto in Ebike = 50 punti

Ogni 500 metri di dislivello in salita su indoor trainer = 25 punti

Potete usare la nostra app gratuita Training Camp o un Garmin (istruzioni per sincronizzarlo a TC) per registrare le vostre attività o caricarle manualmente cliccando sull’icona + (anche da Strava).

Buone feste!