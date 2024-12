Hibike in amministrazione controllata

Settimana di brutte notizie dal mondo ciclo: dopo GT e Rocky Mountain, questa volta tocca allo storico online shop tedesco Hibike. Il 18 dicembre ha richiesto l’amministrazione controllata a causa di gravi problemi finanziari.

D’ora in poi, l’accesso ai beni di Hibike GmbH sarà possibile solo con il consenso del curatore fallimentare. L’obiettivo della procedura di insolvenza è quello di riportare l’azienda a condizioni finanziariamente stabili e di riorganizzarla per il futuro.







.

Che le cose per tanti negozi online non vadano per il verso giusto lo si deduce anche dall’andamento dell’azione di Bike24, che ha perso il 96% del proprio valore rispetto al picco registrato durante il periodo del Covid.

Un grande in bocca al lupo ai dipendenti di Hibike, uno dei nostri più vecchi e costanti inserzionisti degli ultimi 15 anni.