Bici della settimana: la Arc8 Evolve FS di Ant

Una Arc8 Evolve FS customizzata, sia nella componentistica che nei colori. Qui trovate il nostro test.





Montaggio



.

Arc8 Evolve FS “Goldfinger”

Telaio: Arc8 Evolve FS, tg L con grafiche personalizzate dorate Speedy Decal.

Ammortizzatore: RockShox Sid luxe, escursione post 110 mm

Forcella: Rock Shox Sid Ultimate 120 mm, due posizioni, grafiche dorate personalizzate.

Comando sospensioni: Twistlock prima serie, due posizioni.

Ruote: RDR Italia, carbon

Mozzi: RDR penta canale 28/29

Inserti: Andreani Pac Evo Lite

Pneumatici: Wolfpack, 29×2.4 cross anteriore e race posteriore.

Freni: Formula Cura 2 pistoncini, con disco Galfer 180 ant e Shimano Icetech 160 posteriore

Trasmissione: completa SRAM X01 AXS, corona 34 T

Cassetta: Garbaruk 10-52

Pedali con misuratore di potenza Favero Assioma MX

Reggisella: One Up Components V3, esc. 150 mm, con comando Shimano Pro

Sella: Ryet full carbon (AliExpress) e relativa borsetta sempre AliExpress

Manubrio: Funn black Ace carbon, rise 10 mm largh 770

Attacco manubrio: 50 mm XLC all Mountain, alu.

Manopole: Momum Geargrip 34 mm diametro

Inserto: Granite Stash riparazione tubeless.

Mini pompa integrata Lezyne.

Peso “pronta a pedalare” (accessori, borsetta, pedali, esclusa borraccia): 10.90 kg.

Proponi la tua bici per questa rubrica