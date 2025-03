Nasce Avona, e presenta una bici da XC e una Gravel

La scorsa settimana sono venuti a trovarci i fondatori di Avona, un nuovo marchio di bici che ha molto in comune con Arc8. Non per niente la Silva ricorda molto la Evolve FS. Andiamo a vedere i dettagli dell’azienda e delle sue due prime bici.

[Comunicato stampa] MK Bicycle GmbH (logistica, montaggio e vendita per ARC8, Open, Faserwerk, tra gli altri) e bicycle.engineering GmbH (sviluppo per ARC8, Faserwerk, Bixs, Megamo, tra gli altri) lanciano un nuovo marchio di biciclette: Avona. Le biciclette e il marchio saranno presentati al pubblico per la prima volta al Cyclingworld Europe di Düsseldorf (28-30 marzo).

Focus sulle prestazioni





Avona è caratterizzata da una chiara attenzione alle prestazioni. Questo è evidente nello sviluppo, dove vengono utilizzate simulazioni specifiche sul carbonio, CFD e misurazioni aerodinamiche. Ma anche nella scelta dei componenti si dà valore alla migliore efficienza e ai test, ad esempio tutte le biciclette sono dotate di catene cerate Ceramicspeed UFO e dei migliori pneumatici possibili.

In linea con la passione personale e l’esperienza professionale (anche presso BMC, Santa Cruz, Müsing, DT Swiss) dei due fondatori Max Koch e Jonas Müller, Avona si limiterà a produrre biciclette di alta qualità per uso sportivo.

Assemblaggio e personalizzazione in Germania

Le biciclette Avona sono assemblate su ordinazione in Germania. Ciò consente di apportare modifiche alle dimensioni del manubrio, alla lunghezza dell’attacco manubrio e delle pedivelle o all’offset del reggisella, ad esempio, che sono importanti per una posizione ottimale sulla bicicletta. Ma ci sono anche opzioni per la selezione individuale degli altri componenti, come i rapporti di trasmissione, i pneumatici o le ruote. Tutti i colori possono essere abbinati a qualsiasi equipaggiamento e, per una maggiore libertà di progettazione, i telai sono disponibili in versione Ready-to-Paint (RTP), che può essere verniciata individualmente.

Silva – La bici da XC più leggera e progressiva sul mercato

bicycle.engineering ha sviluppato alcune delle migliori biciclette da XC degli ultimi anni. Con questa esperienza alle spalle, è stata creata l’Avona Silva, che è molto divertente sui sentieri con la sua geometria radicale, ma allo stesso tempo è probabilmente il telaio più leggero sul mercato con i suoi 1796 g (telaio incluso l’ammortizzatore, la protezione del fodero e l’asse passante) grazie a un’ingegneria coerente e all’attenzione per l’essenziale. Verrà lanciata ufficialmente a giugno 2025, da maggio sarà in vendita con disponibilità limitata.

La Silva ricorda molto la Evolve FS, non per niente l’ingegnere che l’ha sviluppata è lo stesso. Ritroviamo anche qui la slitta che accompagna l’ammortizzatore, dimagrita di 73 grammi grazie ad ulteriori lavorazioni al CNC. L’escursione posteriore va da 105 a 115mm, mentre quella anteriore da 120 a 130mm. Il rapporto di leva è stato modificato per venire incontro alle esigenze dei biker più leggeri.

Il passaggio cavi avviene nella serie sterzo.

Guidacatena minimalistico

Manubrio Faserwek con attacco (cortissimo) integrato.

Pesi

Geometria

I prezzi delle bici complete vanno dai 5.499 ai 11.999€. Il telaio costa 3.499€. Qui potete trovare i montaggi.

Callis: bici da gravel

La Callis, che sarà disponibile presso i primi rivenditori Avona subito dopo Cyclingworld, è una gravel bike per l’uso sportivo. È stata ottimizzata sotto ogni aspetto: aerodinamica, comfort, resistenza al rotolamento, peso ed efficienza di guida. Alla fine è stato ottenuto un risparmio totale di 44 W a 35 km/h. È già stata testata con successo in quella che probabilmente è la gara di sterrato più dura del mondo, la Transcordilleras.

Avona ha voluto creare una bici da gravel veloce, prestando particolare attenzione ai risparmi di energia tramite la scelta delle gomme, lo scorrimento della catena e l’aerodinamica. Dichiara di far risparmiare 44 watt rispetto alla concorrenza a 35 km/h.

Il peso del telaio va da 950 a 1020 grammi a seconda della taglia, mentre quello della forcella è di 463 grammi, con cannotto non tagliato.

È compatibile con trasmissioni monocorona e con la doppia. Si possono montare gomme larghe fino a 50mm.

La Callis è stata testata nella galleria del vento, ottenendo degli ottimi risultati con un tubo orizzontale molto sloping e con una forma del tubo sterzo arrotondata.

Per ottenere una certa comodità, il reggisella Faserwerk Wuthocker è aerodinamico ma al tempo stesso non troppo rigido. Nel tubo obliquo troviamo un vano portaoggetti. Sul coperchio è possibile fissare il multitool, per evitare che sbatacchi nel telaio.

È stata prestata molta attenzione nella scelta delle gomme, venendo alla conclusione che le Hutchinson Caracal Race è il copertone più veloce, addirittura più veloce di alcune gomme stradistiche.

Geometria

Pesi

La Callis è disponibile da aprile e i prezzi vanno da 4.599 a 9.999€. Il telaio costa 3.499€ e comprende anche il manubrio Faserwerk Luftschneider e il reggisella. Qui trovate i montaggi.

Velum – Leggera e aerodinamica

In mostra a Cyclingworld c’è un prototipo della bici da corsa Velum, che è ancora in fase di sviluppo e sarà lanciata sul mercato in autunno. Ad oggi, il telaio è leggero 730 g (taglia M, RTP) e i calcoli CFD e i primi test nella galleria del vento suggeriscono che la Velum è anche molto veloce dal punto di vista aerodinamico. C’è spazio anche per pneumatici larghi fino a 35 mm e il reggisella sottile offre molto comfort.