Bici della settimana: la Scott Ransom di ValeBG

Dice Vale: Gira e rigira, vuoi perché alla fine mi piace pedalare, vuoi perché gli ultimi giri sono degli spallati da oltre 1000m D+ alla fine mi vien sempre voglia di abbinare una mtb alla emtb. Avevo addocchiato da tempo questo modello per il twinlock che permette di bloccare dal manubrio le sospensioni; e per il rapporto peso escursione fantastico (13.4kg x 170mm). Inoltre l’ammortizzatore ha una levetta che chiude una camera permettendo di rendere il carro più lineare o più progressivo. Il reach è un po’ corto per i miei gusti, ma l’angolo sterzo di 64.5° era proprio quel che cercavo.





Montaggio



.

Telaio: 2019 HMX Scott Ransom 900 Tuned tg.L

Freni: Hope tech 4 V4 con dischi da 203mm

Ruote: 29″ Reserve 30 belle robuste

Gomme: Assegai maxxgrip exo+ (purtroppo in questa mescola non lo fanno exo) e Aggressor EXO dual (non mi serve una gomma più robusta)

Forcella: Fox36 Fit4 170mm

Ammortizzatore: Fox Nude 205×65 170mm

Manubrio: Syncros Hixon

Reggisella: Oneup 210mm

Sella: Prologo carbon

Guarnitura: X01

Cassetta: SRAM xx1 rainbow 10-52

Cambio: SRAM xx1

Peso senza pedali: 13.4kg

