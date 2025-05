Bigfoot, i primi pedali flat di Ritchey

Ritchey entra nella categoria dei pedali flat con il nuovo pedale Comp Bigfoot, in nylon rinforzato.





[Comunicato stampa] In una prima assoluta, Ritchey presenta il pedale Bigfoot, un pedale flat progettato per offrire controllo, sicurezza ed efficienza di pedalata in un design leggero.

Realizzati in nylon rinforzato, Ritchey ha concepito questi pedali per essere duraturi e accessibili per i ciclisti che fanno drop o che semplicemente attraversano la città. Gli assi in acciaio chromoly e l’ampia piattaforma concava da 105 x 108,5 mm con una profondità di 18,5 mm si adattano alla pianta del piede per un posizionamento più sicuro, mentre nove pin antiscivolo sostituibili e regolabili su ciascuna faccia del pedale garantiscono il grip migliore. Un cuscinetto interno a boccola e un cuscinetto esterno a cartuccia sigillato proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti.

Con un peso modesto di 360 grammi al paio per la versione Comp i pedali Bigfoot possono reggere il confronto con i cugini più pesanti in alluminio anodizzato.

I pedali Comp Bigfoot sono attualmente disponibili in nero Black, mentre il colore Mojave Sand arriverà nella seconda metà del 2025.

Prezzo: €44.90

