Hatherly e Pieterse sono i campioni del mondo XC 2024

Oggi si sono corse le gare valevoli per il campionato del mondo di XC 2024 ad Andorra, anticipando gli orari di partenza per evitare i temporali previsti nel pomeriggio, tanto che le donne elite hanno corso insieme alle U23. Facce nuove indosseranno le maglie iridate per i prossimi 12 mesi, e cioé l’olandese Puck Pieterse e il sudafricano Alan Haterly. Da segnalare il bronzo di Martina Berta, mentre fra gli uomini l’italiano più veloce è stato Luca Braidot, sesto.







Risultati completi uomini elite, donne elite, uomini U23, donne U23.